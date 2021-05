Sénégal: Célébration de la Journée internationale de la biodiversité à Somone, samedi

Dakar — L'Aire maritime protégée de la Somone, dans le département de Mbour (ouest), abritera samedi la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la biodiversité sur le thème "Nous faisons partie de la solution", annonce un communiqué reçu à l'APS.

La même source précise que cette journée est co-organisée par le Projet Feed The Futur Sénégal Dekkal Geej en collaboration avec les Directions des Parcs et des Aires Marines Protégées.

L'objectif général de la Journée est d'informer le grand public, surtout les parties prenantes, sur les enjeux de la surpêche et la conservation de la biodiversité marine et côtière, dans l'optique d'une mobilisation des ressources nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité marine et côtière, renseigne le communiqué.

Selon le texte, elle vise aussi à partager des expériences sur les meilleures pratiques et les innovations menées par des acteurs locaux et les Groupement de Promotion Féminine (GPF).

Les organisateurs comptent à cette occasion procéder à une remise de prix à des lauréats couronnés pour donner suite au Concours sur les meilleures pratiques et les innovations en pêche et en biodiversité lancé par le projet en décembre 2020.

Ces lauréats qui se sont distingués par la pertinence et l'originalité de leurs initiatives sont au nombre de 10 répartis entre Cinq (05) Conseils Locaux de la pêche artisanale (CLPA).

Il s'agit du groupement d'Intérêt Economique (GIE) Felogie des femmes de Niodior, du GIE NATANGE de Pikine avec le premier prix en Catégorie Innovation - Conservation de la Biodiversité, du CLPA Sindia, du CLPA de Cayar, du GIE AGIR de Joal et les Jeunes Entrepreneurs Halieutiques et Aquacoles (JEHA) de Mbao.

Le Projet Feed the Future Sénégal Dekkal Geej émane de l'Initiative alimentaire pour l'Avenir (Feed the Future) et du programme Conservation de la biodiversité de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID). (2019/2024),

Financé par l'USAID, Dekkal Geej est mis en œuvre par Winrock International et ses partenaires stratégiques REPAO, Viamo et Opportunity International.

L'objectif global de ce projet de 5 ans (2019/2024) est d'améliorer la gestion durable des pêches en vue d'une biodiversité et d'une résilience des communautés.