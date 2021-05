Sénégal: Kaolack - Les commerçants du marché central invités à revoir les installations électriques

Kaolack — Le gouverneur Alioune Badara Mbengue a invité, jeudi, les commerçants et autres vendeurs du marché central de Kaolack (centre) à revoir les installations électriques pour éviter les incendies dans ce lieu de commerce.

"Je lance un appel à l'endroit des acteurs du marché central principalement les commerçants et autres vendeurs, à redoubler encore de vigilance et d'efforts pour revoir les formes d'installation électrique par-ci et par-là", a dit le gouverneur de Kaolack.

Il était au marché central de Kaolack pour apporter la solidarité du gouvernement aux sinistrés suite à l'incendie survenu dans la nuit du lundi au mardi.

"Il faut faire des efforts pour qu'à la descente, vérifier ces installations électriques et tout ce qui constitue un danger lorsque tout le monde est à la maison", a insisté Alioune Badara Mbengue.

Selon lui, les services chargés du contrôle et de la surveillance des installations telle que la commission auxiliaire protection civile dirigée par le préfet de Kaolack en rapport avec la mairie va se mettre en branle pour surveiller davantage ces différentes installations.

"Une enquête est en train d'être menée. Et, à la fin de cette enquête, il y aura un procès-verbal et le tout sera transmis aux plus hautes autorités pour essayer de voir comment accompagner ces sinistrés afin de réduire les pertes causées par cet incendie", a rassuré le chef de l'exécutif régional.

M. Mbengue a rappelé que dans le plan Sénégal émergent (PSE), il y a un important projet de construction de marchés d'intérêt sous régional. "Et, Kaolack fait partie de ces localités qui abritent ces types d'infrastructures", a-t-il souligné.

Alioune Badara Mbengue a, par ailleurs, loué "les efforts qui ont été déployés par la mairie de Kaolack pour la réalisation de six bouches d'incendies au marché central".

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi au mardi au marché central de Kaolack réduisant en cendres les produits d'un magasin.