Afrique: Lutte contre la Covid-19 - Médecins d'Afrique initie une formation à l'endroit des associations

Une session de renforcement des capacités des Organisations de la société civile ( OSC) a été organisée, du 17 au 19 mai, par l'ONG Médecins d'Afrique, afin de riposter avec efficacité à la pandémie de Covid-19.

Face à la recrudescence du taux de positivité qui est passé de 10 à 14 % , l'ONG Médecins d'Afrique en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé a initié une formation de trois jours sur la Covid-19 à Pointe-Noire, épicentre de la maladie.

Près de cent personnes ont suivi des enseignements sur : la situation actuelle de la Covid-19 au niveau mondial et national, les notions essentielles (historique, mode de contamination et symptômes), la surveillance épidémiologique à base communautaire, prévention et contrôle des infections, vaccination contre la covid-19, communications sur risques liés à la Covid-19, techniques de communication pour l'engagement communautaire. « Cet atelier de formation des ONG et associations sur le renforcement des capacités à base communautaire concernant les mesures de prévention face à la pandémie de la Covid-19 est la bienvenue », s'est réjouie Mercia Mabi, cheffe de service études et planification à la direction départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire, représentant la directrice départementale.

Pour Régine Goma, coordonnatrice interdépartementale des organisations de la société civile de Pointe-Noire, cette formation doit être suivie d'effet sur le terrain parce que les bénéficiaires doivent s'approprier les enseignements reçus pour en faire bonne usage dans le cadre de la riposte à la pandémie de covid-19.

Signalons que la formation initiée par Médecins d'Afrique a pour objectif principal de renforcer les capacités des agents de santé de Pointe-Noire, des ONG et associations sur la sensibilisation et l'éducation de la population à la Covid-9. Elle vise aussi la prévention, le contrôle des infections et la prise en charge des cas simples, modérés ou sévères à la covid- 19.