Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue - DCMP dompte Don Bosco, V.Club apprivoise Simba

V.Club court inéxorablement vers le titre de la saison en Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Après sa défaite face à Mazembe, son concurrent direct pour le sacre, le club vert et noir de Kinshasa a tourné cette page pour battre Simba à Kolwezi par trois buts à deux.

Le dernier tournant de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) s'annonce décisif, surtout entre les deux premiers clubs au classement. En effet, on assiste à un chassé-croisé entre V.Club, leader et Mazembe son poursuivant direct. Battu par ce dernier au précédent match, le team vert et noir de Kinshasa s'est positivement repris en s'imposant, le 19 mai, au stade Dominique Diur de Kolwezi, face au club local d'AS Simba en match de la 27e journée. Score de la partie : deux buts à trois pour les joueurs du coach Florent Ibenge.

Fiston Kalala Mayele a été le principal bourreau de son ancien club de Kolwezi, auteur d'un doublé à la 15e et 70e minute, sur respectivement des passes décisives de Ricky Tulengi pour son premier but et Glody Lilepo pour son deuxième but. L'autre but de V.Club a été inscrit par Jérémie Mumbere à la 21e minute. Mais V.Club s'est fait un peu peur, avec les réductions du score des Kamikazes de Kolwezi, par Rodrigue Kitwa, auteur lui aussi d'un doublé à la 45e minute et 72e minute sur penalty. L'attaquant de Simba compte désormais 9 buts au cours de la saison. Avec 11 buts, Fiston Kalala Mayele de V.Club est à une unité du meilleur buteur de la saison, l'attaquant Jean Baleke, qui a rejoint TP Mazembe au mercato d'hiver, en provenance de la Jeunesse sportive de Kinshasa. Et V.Club compte 64 points, gardant la tête du classement partiel à trois matchs de la fin de la saison. Alors que Simba a 28 points.

N'ayant pour sa part plus rien à perdre, le Daring Club Motema Pembe (DCMP), également en séjour dans le Grand Katanga, a battu, le même mercredi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le CS Don Bosco par un but à zéro. Karim Kimvuidi, sorti du banc à la 37e minute pour prendre la place du Congolais de Brazzaville Tomandzoto, a inscrit l'unique but de la partie à la 76e minute, sur une frappe déviée par Junior Lombangi de Don Bosco et trompant le gardien de but Mubobo.

DCMP qui a un nouveau coach, le belgo-congolais Alain Landeut, totalise 39 points, alors que Don Bosco est campé à 32 points. Et pour le nouveau coach, il fallait remporter ce match afin de sortir de la spirale de la défaite. Sur le banc des Salésiens, on pouvait apercevoir le coach Eric Tshibasu Ike, à côté du technicien français Johan Curbilié qui rend son tablier à la fin de cette saison. Et c'est l'ancien coach de Renaissance du Congo et actuel sélectionneur des Léopards U17 qui va diriger le staff technique des Salésiens de Lubumbashi pour la saison prochaine.