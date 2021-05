Congo-Brazzaville: Gouvernement - La jeunesse et la formation qualifiante, nouveau challenge de Hugues Ngouélondélé

Reconduit à la tête du département des Sports, Hugues Ngouélondélé a vu son champ d'action s'élargir à la jeunesse, la formation qualifiante et l'emploi.

Le défi est immense. Car en dehors des Sports et de l'Education physique, Hugues Ngouélondélé va désormais se préoccuper des questions liées à la jeunesse couplée à la formation qualifiante et à l'emploi des jeunes. Sans pourtant dévoiler ses priorités, il sait déjà à quoi s'en tenir.

« Nous sommes dans un état d'esprit de continuité. Nous étions aux Sports, on vient de nous rajouter encore quelques porte -feuilles qui naturellement concordent bien. Vous avez le sport, la jeunesse et la formation. Les jeunes doivent être formés. Ensuite, ils doivent travailler, donc l'emploi. Nous allons ensemble travailler comme on dit souvent on ne reconnaît le nageur que dans l'eau et on reconnaît le maçon au pied du mur. Laissons le temps nous juger. Tout est priorité. Nous allons travailler et faire en sorte que la mission qui nous est confiée réussisse », a t-il réagi après sa reconduction.

L'ancien président du conseil municipal de Brazzaville (2003-2017) compte bien s'appuyer sur les expériences antérieures pour relever le défi. Le sport est un chantier qu'il connaît bien car avant d'être nommé ministre, il a été président du Conseil d'administration du Club multidisciplinaires les Diables noirs (2003-2017). Ce secteur devrait, selon lui, s'inscrire dans l'esprit de la continuité. Il avait inscrit son premier passage à la tête du département des Sports et de l'Education physique sous le signe de la formation et des reformes. Il faudrait cette fois -ci trouver la bonne formule pour achever l'interminable chantier du redressement du sport national en commençant par le choix du futur sélectionneur des Diables rouges football avant d'attaquer d'autres maux qui minent le sport congolais.

Sa récente élection en tant que vice- président de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (Confejes) lors de la 38e réunion qui s'est tenue du 23 au 27 février à Ouagadougou au Burkina Faso, l'a bien préparé à ses nouvelles attributions : Jeunesse et Sports. Les problèmes de l'emploi de jeunes devrait être l'un des défis à relever.

Député de Gamboma 1, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi est membre du Comité central du Parti congolais du travail et ancien président du conseil municipal de Brazzaville. L'ancien représentant du Congo à l'organisation mondiale des douanes à Bruxelles en Belgique a été membre d'honneur de Rotary club. Il a aussi dirigé l'Association Espoir et vie entre 2002 et 2011. Hugues Ngouélondélé, rappelons-le, est l'auteur de deux publications, notamment"Les services d'enquêtes et les recherches douanières au Congo" et "Le Parti congolais du travail : faire la politique autrement". Ce pratiquant du volley-ball et du tennis a bien intégré le cinéma, la lecture, les voyages et les arts plastiques parmi ses loisirs préférés .