Congo-Brazzaville: Défis environnementaux - Le pays et le PNUD signent un programme de travail annuel

Le Programme de travail annuel (PTA) a été signé du côté congolais par la ministre de l'Environnement, du Développement durable, et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, et du côté du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), par le représentant résidant, Maleye Diop, le 19 mai.

Cette initiative entreprise par les deux parties vise à relever les défis en matière d'environnement, du climat et sur la problématique du Bassin du Congo. C'est donc en vue de poursuivre leur partenariat sur de nouvelles perspectives que les deux parties ont signé le PTA. A travers cette signature, le PNUD apportera au ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo un appui technique et financier pour l'accompagner dans la réalisation et l'aboutissement de ses projets et de promouvoir le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, instrument financier de la Commission Climat du Bassin du Congo, à l'échelle internationale.

« Nous avons fait le point de la collaboration que nous avons à travers le Programme de travail annuel (PTA), avant la COP 26. Le PNUD est l'un des partenaires sinon le partenaire le plus essentiel qui nous accompagne sur les questions de climat. Et au centre de tous ces échanges il y a la journée du 5 juin prochain sur l'environnement », a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault, à l'issue de ces échanges.

Pour le représentant résidant du PNUD au Congo, l'institution qu'il a la charge de diriger a un programme cadre de coopération avec le gouvernement du Congo. Chaque année ils signent les plans de travail annuel qui déclinent les différentes activités à mener dans l'année. Depuis le début de l'année, leurs équipes travaillent ensemble pour décliner ces activités. « Aujourd'hui c'était l'occasion de passer à la signature. Nous l'avons fait avec d'autres ministères et aujourd'hui nous signons avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. C'est le cas de la Journée mondiale de l'environnement, prévue le 5 juin. A côté de cela, nous devons nous accorder sur les ressources à mettre en place pour pouvoir exécuter ces activités. C'était l'objet des échanges », a-t-il déclaré.

Maleye Diop a indiqué qu'ils sont dans la deuxième année d'exécution du plan cadre 2020-2024. C'est ce qui est prévu et s'articule essentiellement sur trois axes prioritaires du Programme national du développement (PND) qui est le plan cadre du gouvernement du Congo pour les cinq années 2018-2022 et qui s'articule sur trois priorités : gouvernance ; renforcement du capital humain ; édification de l'économie ; qui englobe essentiellement ce qu'ils ont au niveau du pays et ce qu'ils font avec les différents départements. « Avec ce ministère, l'action porte essentiellement sur le développement durable, aussi bien sur les questions de la gouvernance que de l'édification de l'économie », a-t-il souligné.

Notons que ce programme s'inscrit dans le cadre de l'axe 5 du projet de gouvernement du président de la République Denis Sassou N'Guesso « Ensemble, poursuivons la marche ».