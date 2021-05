Congo-Brazzaville: Reggae - Le groupe Conquering Lions ravive le souvenir de Bob Marley

Le groupe Conquering Lions s'est produit, il y a quelques jours, à l'Institut Français du Congo(IFC) dans la ville de Pointe-Noire, pour célébrer le 40eme anniversaire de la disparition de Bob Marley, pape du reggae. Un concert entre émotion et nostalgie.

Cela fait 40 ans depuis que le légendaire chanteur de reggae Robert Nesta Marley dit Bob Marley décédait d'un cancer à Miami, à l'âge de 36 ans, plus précisément le 11 mai 1981. De nombreux événements ont été organisés partout dans le monde pour lui rendre hommage.

À Pointe-Noire, l'IFC lui a rendu un vibrant hommage en organisant un spectacle de musique qui a regroupé plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs. Le groupe du terroir, Conquering Lions, faisant partie de cette programmation, a su compter par la délicatesse de ses musiciens pour proposer au public venu nombreux dans la salle Tchicaya-U'Tam'Si un concert reggae authentique, original et intemporel.

Ce concert en hommage à Bob Marley a permis à ce groupe de faire connaître non seulement ses nouveaux morceaux, mais également d'intégrer la liste de programmation de l'IFC. À la batterie il y avait Tocha, Jah Rock à la guitare solo, Prince et Klaus aux cuivres, vieux Bill Bongo et Samouraï à la percussion, Jah Gloire au clavier, Mardochy à la guitare basse et Patrick Bikoumou à la guitare rythmique et chant.

Réunis depuis quelques années autour d'une musique chargée d'histoire et d'un rêve commun, à savoir prôner la diversité, le partage et l'amour du prochain, les membres de ce groupe ont su séduire un large public sur scène, ce qui leur a permis de créer un véritable noyau de fans autour de leur musique.

Pour la petite histoire, Bob Marley est né en 1945 d'un père blanc de la classe moyenne et d'une mère noire, en Jamaïque. Son enfance se déroule dans la pauvreté et il a peu de contacts avec son père, un officier de marine qui travaille pour le gouvernement britannique.

Il quitte la maison familiale à l'âge de 14 ans pour poursuivre une carrière musicale à Kingston. En 1972, Marley arrive en Grande-Bretagne avec son groupe « The Wailers » pour une tournée avec Johnny Nash, dans l'espoir de lancer sa carrière internationale.

L'année suivante, les Wailers sortent leur album « Catch a Fire » et font leurs débuts à la télévision sur la BBC. Cette apparition aura un grand impact et leur donnera un public plus large en dehors de leur base de fans traditionnelle.

Après une autre tournée en 1975, un enregistrement de « No Woman No Cry » live au Lyceum de Londres est sorti en single et donne à Bob Marley son premier succès britannique. Dès lors, le chanteur entre dans le courant musical dominant et devient un nom connu de tous.

Son tube « Buffalo Soldier » a été le plus important du chanteur au Royaume-Uni, atteignant la quatrième place en mai 1983. L'album « Exodus », sorti en 1977, a été nommé album du siècle par le Time Magazine.

Quarante ans après sa mort, les Rastas se souvienent encore, la mémoire dans la peau.