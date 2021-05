Maroc: Décès du célèbre acteur égyptien Samir Ghanem des suites de la Covid-19

Le Caire — Le célèbre acteur égyptien Samir Ghanem est décédé jeudi à l'âge de 84 ans, des suites du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le défunt avait été hospitalisé depuis plusieurs jours, en compagnie de sa femme Dalal Abdel Aziz, après avoir contracté la Covid.

Acteur et comédien, Samir Ghanem, né le 15 janvier 1937 à Assiout, compte à son actif un grand héritage qui marquera à jamais le théâtre, mais également le cinéma et la télévision en Egypte et dans le monde arabe.

À partir des années 1980, il était devenu l'une des vedettes du théâtre avec un nouveau style qui lui est propre. Parmi ses pièces les plus célèbres : "Salut Docteur", avec George Sidhoum et son épouse Dalal Abdel-Aziz, "Les mariés" avec Shirine et "Fares Ibnou Khayban".