Maroc: Province de Béni Mellal/INDH - 107 projets réalisés au titre de la période 2019-2020

Béni Mellal — Quelque 107 projets ont été réalisés au titre de la période 2019-2020 sur un total de 152 projets approuvés par le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Béni Mellal d'un financement de plus de 714 millions de dirhams (MDH), selon les données de la Division de l'action sociale présentées, jeudi, à l'occasion de la célébration du 16ème anniversaire de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Dans le détail, 35 projets d'un financement de plus de 131,58 MDH ont été réalisés avec une contribution de l'INDH de plus 75,62 MDH dans le cadre du programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, et 25 projets d'un financement de l'INDH de plus de 14,18 MDH ont été réalisés au titre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité.

Aussi 22 projets d'un financement de plus de 11,17 MDH ont été réalisés avec une contribution de l'INDH de plus de 10,45 MDH dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et insertion économique des jeunes et 25 projets d'un financement de près de 65,04 ont été réalisés par l'INDH au titre du programme "Impulsion du capital des générations montantes".

Dans le cadre de la réduction de l'impact de la pandémie du nouveau Coronavirus, l'INDH a soutenu 10 projets portés par 10 associations avec un financement de 2,45 MDH, d'après la même source.

Pour ce qui est de l'action de l'INDH dans le domaine de l'enseignement, un total de 43 unités de l'enseignement préscolaire ont été mises en service entre 2019-2020 au niveau de la province de Béni Mellal, 15 bus de transports scolaire ont été acquis au profit des différentes collectivités territoriales de la province pour un financement de plus de 5,75 MDH. L'INDH a également appuyé l'initiative royale "Un million de cartables" qui a profité durant la période 2019-2020 à plus de 80.000 élèves de la province scolarisés dans les cycles de l'enseignement primaire et secondaire.