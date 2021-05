Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - L'évaluation à mi-parcours du processus de la réforme au centre d'une séance de travail

Dans un esprit ouvert, le Ministre d'Etat, Ministre de ce sectaur, Me Guy Loando, a donné à ses interlocuteurs des nouvelles instructions pour amener à bon port ledit processus qui permettra au pays de se doter des outils et instruments efficaces de la gestion spatiale.

En prévision de la mise en œuvre de la Politique nationale et de l'adoption de la loi relative à l'Aménagement du territoire au Parlement et de sa promulgation par le Chef de l'Etat Felix-Antoine Tshisekedi, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire, Me Guy Loando, a présidé, ce jeudi 20 mai 2021, une séance de travail sur l'évolution du processus de la réforme de son secteur.Cette réunion a mis en ensemble le secrétaire général à l'Aménagement du Territoire, le Chef de projet de la Cellule d'appui technique à la réforme de l'Aménagement du Territoire (CAT), le FONARRED et la société civile (Codelt).

Dans un esprit ouvert, Me Guy Loando a donné à ses interlocuteurs des nouvelles instructions pour amener à bon port ledit processus qui permettra au pays de se doter des outils et instruments efficaces de la gestion spatiale. Par la même occasion, il a été aussi passé en revue l'évaluation à mi-parcours de ce programme.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du territoire s'est montré aussi réceptif aux observations faites par les acteurs de la société civile (membre de la Codelt) concernant le document de la Politique Nationale d'Aménagement du Territoire et de la loi validés respectivement par le conseil des ministres du 3 juillet et celui du 18 septembre 2020.

Guy Loando Mboyo a proposé la tenue d'une session de travail qui mettra en présence la cellule d'appui juridique de son cabinet, les représentants de la société civile et les membres de la Cellule d'appui technique à la réforme de l'Aménagement du Territoire pour voir dans quelle mesure enrichir les stratégies de mise en œuvre de ces différents outils.

Comme l'a expliqué Mireille Athala, conseillère principale en matière d'Aménagement du Territoire au Fonarred. « C'est une réunion de suivi à celle que nous avons eu la semaine dernière avec le coordonnateur du Fonarred, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire nous a reçu en compagnie de deux évaluateurs qui sont en train d'effectuer l'évaluation à mi-parcours du programme de la réforme de l'Aménagement du Territoire », a-t-elle déclaré et de poursuivre : « Nous avons aussi été accompagnés par les représentants de la société civile qui avaient des observations résiduelles sur la PNAT et l'avant- projet de loi. Ils ont eu l'opportunité de transmettre une note au Ministre d'Etat qui a fait montre d'un grand esprit d'ouverture et a demandé à ce qu'il y ait une session de travail entre la société civile, la cellule d'appui juridique de son cabinet ainsi que la cellule d'appui technique à la réforme de l'Aménagement du territoire ».