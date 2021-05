Maroc: AGO du CNOM - Adoption à l' unanimité des rapports moraux et financiers au titre des saisons 2019-2020

L' Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique marocain (CNOM), tenue mercredi à Rabat, a adopté à l'unanimité les rapports moraux et financiers du Comité au titre des saisons 2019 et 2020, en présence des responsables des différentes fédérations sportives et d'un représentant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Le rapport moral de la saison 2019, présenté par le secrétaire général du CNOM, Abdellatif Idmahmma, comprenait dix axes concernant la gouvernance, la relation avec le ministère de tutelle, les fédérations et le CNOM, les partenariats et les relations internationales, la participation aux événements sportifs, la formation, la communication et la lutte antidopage.

Concernant le bilan de la participation marocaine aux manifestations continentales et internationales, le rapport indique que le CNOM a pu assurer la participation du Maroc à tous les événements internationaux prévus pour l'année 2019, malgré quelques difficultés logistiques.

Ces participations témoignent de la volonté du Comité de soutenir toutes les fédérations nationales afin d'assurer la représentation du Maroc dans tous les grands évènements, l'accent étant mis sur les Jeux africains organisés à Rabat, ajoute le rapport. Parmi ces compétitions figuraient les Jeux africains de plage (14-23 juin au Cap-Vert), les Jeux africains(19-31 août à Rabat), les Jeux méditerranéens de plage (25-31 août en Grèce) et les Jeux mondiaux (10-16 octobre à Doha).

Le rapport moral de 2020 a porté également sur dix axes consacrés notamment à la pandémie du Covid-19, le report des Jeux olympiques, la reprise de la préparation olympique, l'académie numérique olympique, la gouvernance et la relation avec le Comité international olympique (CIO).

Le document a souligné que le Royaume a connu, à l'instar des autres pays du monde, au cours de l'année 2020, des circonstances exceptionnelles liées aux répercussions de la pandémie du Covid-19, relevant que ces circonstances ont incité à invoquer les valeurs de solidarité pour atténuer les répercussions de cette pandémie. Le Maroc fait partie des pays qui ont compris très tôt la nécessité de cette solidarité conformément aux Hautes instructions de S.M le Roi MohammedVI, note le rapport, précisant qu'un fonds national de solidarité a été créé, auquel le CNOM a contribué dans l'esprit des valeurs de citoyenneté et des valeurs olympiques. Intervenant à cette occasion, le président du CNOM a salué la capacité du corps sportif marocain à résister aux répercussions de la pandémie en restant uni et sain.

Il a appelé les responsables des fédérations à être conscients de la responsabilité de la gestion du sport, ajoutant qu'"il n'y a pas de fédérations sportives plus importantes que d'autres, et par conséquent, la question principale est de savoir comment gérer le sport marocain et le développer, en adoptant des plans renouvelés pour atteindre les objectifs fixés". Il a, par ailleurs, fait savoir qu'un cadre clair a été mis en place pour la formation, l'élargissement de la base des entraîneurs et la préparation des formateurs, dont la présence, dans les circonstances actuelles, reflète la volonté de valoriser leurs capacités et de développer leurs résultats