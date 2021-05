Maroc: Mohamed Benabdelkader visite le chantier du tribunal de première instance de Mohammedia

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a effectué, mercredi, une visite de prospection au site de construction du nouveau tribunal de première instance de Mohammédia dont les travaux de réalisation vont démarrer au début de l'année prochaine.

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la préfecture, du procureur général de la Cour d'appel de Casablanca et de plusieurs autres responsables judiciaires, a suivi, à cette occasion, des explications sur les données techniques relatives au projet et aux différentes dépendances du nouveau tribunal, un chantier qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion du secteur de la justice et le rapprochement de l'administration des justiciables.

Le coût global du projet, qui sera réalisé sur une superficie de 1000 m2 dans un important emplacement entre l'avenue Hassan II au nord et l'avenue des facultés au sud, s'élève à plus de 33,7 millions de DH. Le bâtimentsera composé de 4 niveaux, à savoir un sous-sol, un rez-dechaussée et 2 étages qui vont comprendre notamment des bureaux de la présidence et du parquet, outre une bibliothèque et un parking