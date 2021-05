Cote d'Ivoire: Délestage / Programme de rationnement - La Cie fait le point

Comme promis, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) a fait, hier, un bilan du programme de rationnement. Il a parlé de la situation du 10 au 16 mai où tout s'est bien passé. Et celle du 17 au 23 mai avec quelques désagréments enregistrés.

« En situation normale d'exploitation, nous avons plusieurs producteurs d'énergie avec plusieurs unités de production. L'indisponibilité temporaire d'une unité de production est automatiquement compensée par d'autres unités de production. Dans le cas présent où les marges de manœuvres sont faibles, toute indisponibilité temporaire ne peut être absorbée. Ce déficit temporaire de production va donc impacter ainsi le client qui subit directement une interruption de la fourniture d'électricité. Et donc dans ces conditions, la tenue du programme de rationnement est fortement dépendante de la disponibilité des capacités de production de ces unités.

Dans la mise en œuvre du programme de rationnement, cette logique s'est confirmée », s'est réjoui le directeur général adjoint en charge du pôle Distribution et commercialisation, Kouassi Mathias. Et a ajouté que tout s'est bien passé dans la semaine du 10 au 16 mai 2021 « Aucun aléa majeur n'a été enregistré. Cela nous a permis d'éviter de rationner la fourniture d'électricité pendant 4 jours sur les 7 jours de la semaine. Aussi les créneaux horaires ont été respectés et même réduits dans certains cas », a poursuivi le directeur général adjoint de l'entreprise.

Par contre, le conférencier a prévenu des disponibilités sur des ouvrages de production allant de la période du 17 au 23 mai. « Nous faisons face à des indisponibilités sur des ouvrages de production entrainant des déficits supplémentaires, qui ne nous permettent pas de tenir tout le temps les créneaux horaires fixés. C'est entre autres ce qui explique que des zones sont touchées par des interruptions de la fourniture d'électricité alors qu'elles ne sont pas planifiées ou que des créneaux horaires sont quelquefois prolongés au-delà des 6 heures prévues. Ces perturbations peuvent ainsi affecter la continuité de la fourniture d'électricité de façon locale, indépendamment du programme de rationnement établi », a-t-il averti.

Toutefois, l'entreprise rassure. « Nous regrettons ces perturbations qui viennent remettre en cause les programmes établis et présentons à l'endroit des populations, toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés. Au regard des enseignements que nous tirons de ces deux premières semaines de mise en œuvre du plan de rationnement, et à l'analyse de l'évolution de la situation, un réajustement du planning pourrait être envisagé, pour être disponible dès la semaine prochaine. Nous vous assurons que toutes les mesures sont prises avec diligence pour accompagner les clients dans cette situation difficile », a-t-il rassuré.