Cote d'Ivoire: Semaine du Kroubi 2021 - Le Burkina Faso, pays invité d'honneur

La compagnie agricole de Bondoukou (Coba) en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), ont procédé, le jeudi 20 mai 2021, lors d'une conférence de presse, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel de la « semaine du Kroubi » 2021.

Cette 5è édition dont le thème est : « L'agro-tourisme et l'agro écologie », se déroulera, du 21 au 24 juin 2021, à Bondoukou, avec comme pays invité d'honneur, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso.

Le directeur des ressources humaines et de la Communication, Julien Adou Kouabenan, représentant, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré, a remercié les initiateurs pour le choix de ses locaux pour le lancement de cet évènement aussi important pour le développement de Bondoukou.

« Aujourd'hui, nous sommes honorés d'être l'un des partenaires institutionnels pour la 5è édition du Kroubi qui est désormais un outil de développement régional », s'est-il réjoui, rappelant qu'en 2018, le président Faman Touré, avait pris l'engagement de la Cci-ci, de soutenir cette activité qui entre dans le cadre de ses activités d'animation et de promotion de l'économie régionale. « Cette année encore nous réitérons notre engagement à œuvrer à la dynamisation et au développement de l'économie dans les différentes régions et à jouer ainsi pleinement notre rôle de représentant du secteur privé dans son entièreté », a promis Julien Adou Kouabenan.

Pour sa part, le commissaire général de l'évènement, Issoufou Ouattara, par ailleurs, président de la chambre de commerce et d'industrie de la région du Zanzan, a rappelé que le Kroubi est un concept spirituel qui signifie se rapprocher de Dieu. En effet, la « semaine du Kroubi » est donc un évènement économique, touristique et culturel visant à promouvoir le développement de la région du district du Zanzan.

« Les ressources abondantes de ce territoire constitué des régions du Bounkani et Gontougo sont encore peu connues. Elles méritent d'être mises en valeur et exploitées de façon équilibrée pour préserver l'écosystème », a exhorté Issoufou Ouattara, invitant les opérateurs économiques à saisir cette opportunité. En d'autres termes, l'objectif est de présenter les opportunités de la région et de créer une véritable synergie entre les acteurs touristiques et économiques.

Cette semaine sera meublée entre autres, de panels, de visites touristiques, de démonstrations culinaires et de rencontres B2B pour mieux cerner les opportunités de la région. A noter que tous les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) sont attendus à cette rencontre.