Cote d'Ivoire: Soutenance de thèse en médecine - Mention très honorable pour Dohi Guilloti Dirson Alexandre

« Impact de la pollution de l'air sur le recours aux soins de santé à Yopougon-Sideci en 2019 », est le thème de thèse de doctorat unique pour l'obtention de grade de docteur en médecine, soutenue par Dohi Guilloti Dirson Alexandre.

La soutenance s'est déroulée à l'amphithéâtre 4 de la faculté de médecine à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, le mercredi 19 mai 2021.

Parents, amis et connaissances n'ont pas voulu se faire conter cet instant mémorable. Pour cela, ils sont se sont massivement déplacés.

La thèse qui a porté essentiellement sur l'état de recours aux soins des populations de Yopougon Sideci, a pour objectif, selon Dohi Alexandre, de décrire les impacts de la pollution de l'air sur le recours aux soins de santé dans la zone résidentielle de yopougon sideci.

Pour l'impétrant, la pollution de l'air demeure énorme dans son contexte. Son impact reste important et marqué par la situation de résidences en bordure d'une voie de grand trafic.

Alexandre Dohi a indiqué dans sa présentation que le ratio du sexe des personnes touchées était de 0,92 avec les extrêmes d'âge de 19 à 78 ans. Les chefs de ménages étaient majoritairement des artisans dans 27% des cas et les cadres intermédiaires dans 25,70℅ des cas.

Selon lui, la majorité des chefs de ménage (71,70%) avaient leur lieu de travail situé en bordure d'une voie de grand trafic. Aussi 26,33% des ménages résidaient à moins de 50 m d'une voie de grand trafic et 34% entre 50 et 100 m puis 39,66% à plus de 150 m.

La moitié (50%) des ménages avaient une cuisine fermée avec fenêtre. 97,66% de ces ménages utilisaient la cuisine comme combustible principal de cuisson.

Au regard de ce qui a précédé, il a révélé que la toux, la douleur thoracique, le prurit cutané et les éruptions cutanées, l'éternuement et la baisse de l'acuité visuelle, ainsi que les pathologies ophtalmologiques et respiratoires ont constitués les principaux motifs de consultation et de diagnostique à l'étude. D'où, il a saisi l'opportunité pour attirer l'attention des uns et des autres sur les dangers en matière sanitaire qu'encourent les résidents à bordure de voies de grand trafic.

Ainsi, après son exposée, le jury à l'unanimité a élevé l'impétrant au grade de docteur avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Pr Kaloga Mamadou a assuré la présidence du jury. Pr Tiembré Issiaka était le directeur, Pr Benié Bi Vroh et Pr Gbery Ildevert étaient les assesseurs.