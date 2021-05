Maroc: Le programme "Nawat" accompagne 900 bénéficiaires en un mois

Le programme "Nawat", déployé par l'Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME), a permis, depuis son lancement en avril dernier, d'accompagner 900 bénéficiaires, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur général (DG) de Maroc PME, Brahim Arjdal.

Il s'agit de 600 très petites entreprises (TPE) et 300 auto-entrepreneurs et porteurs de projets, a précisé M. Arjdal, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation du bilan de la nouvelle génération de programmes d'appui, portés par Maroc PME, rapporte la MAP.

Ce programme accompagne les TPE, auto-entrepreneurs et porteurs de projets pour réussir le montage de leurs projets, avoir accès au financement et assurer, par conséquent, la pérennité et le développement de leurs activités, a souligné M. Arjdal. Inscrit dans le cadre de la nouvelle génération de programmes d'accompagnement des TPME, ce programme cible 10.000 bénéficiaires par an, dont 6.000 TPE et 4.000 auto-entrepreneurs et porteurs de projets, a-t-il relevé.

Cette nouvelle génération comprend également le programme "Tatwir-Croissance verte". Lancé en janvier 2020, ce dispositif s'assigne pour objectif d'accompagner la décarbonation des TPME industrielles, a ajouté M. Arjdal. Il offre "un véritable accompagnement multiforme" alliant l'appui à l'investissement, le conseil et l'expertise technique et l'appui à l'innovation, a-t-il précisé.

Parmi les programmes figure également "Tatwir-Startup", qui a été à son tour lancé en février 2020 et qui vise avant tout à accompagner de bout en bout les porteurs de projets de start-up de l'idée jusqu'à l'industrialisation, en passant par les différentes phases d'incubation, a-t-il expliqué. Cette conférence de presse a été également l'occasion de passer en revue les différents chiffres relatifs aux réalisations de la nouvelle génération de programmes d'appui aux TPME durant l'année 2020, laquelle a été marquée par la pandémie du Covid-19.

Instrument opérationnel des pouvoirs publics en matière de développement des PME, Maroc PME est au cœur du dispositif marocain d'appui aux entreprises. Grâce à la large gamme de produits qu'elle a pu développer et enrichir depuis sa création en 2002, Maroc PME accompagne les entrepreneurs et les différentes structures d'appui dans leur processus de modernisation compétitive.