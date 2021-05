Maroc: Le Japon accorde un prêt au FEC pour le développement territorial

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le Fonds d'équipement communal (FEC) ont signé, récemment, un accord de prêt portant sur un montant de 165 millions de dollars (M$) afin de renforcer les capacités de la Banque pour le financement des projets de développement territorial.

Cet important accord s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique du FEC visant à diversifier ses sources de financement à l'échelle internationale, en particulier, auprès des bailleurs de fonds internationaux, et ce dans un contexte particulier marqué par la mise en œuvre de la régionalisation avancée et l'intensification des projets d'investissement des collectivités territoriales et, de facto, l'accroissement significatif de la volumétrie des prêts adressés à l'institution, indique un communiqué conjoint des deux parties.

Ledit accord de financement, qui constitue le premier projet sous le schéma d'opération non souverain octroyé par la JICA au Maroc, revêt plusieurs motifs de satisfaction dès lors qu'il permettra au FEC de poursuivre, résolument, sa stratégie ambitionnant de faire bénéficier les collectivités territoriales des meilleures conditions de financement possibles, rapporte la MAP citant la même source.

Ce financement permet également de marquer l'attachement du FEC à promouvoir un développement inclusif des territoires en soulignant que l'institution veille à renforcer ses financements majoritairement vers des projets à forte durabilité où les deux composantes environnementale et sociale sont prises en compte, ajoute le communiqué.

Dans cette optique, les projets objet de la facilité accordée par la JICA répondront à une double considération qui tient compte aussi bien des aspects environnementaux que sociaux.

Du côté de la JICA, cette opération est une nouvelle occasion pour marquer sa contribution à l'amélioration des infrastructures socioéconomiques infranationales et des services collectifs en zones urbaines et péri-urbaines. Ce prêt se positionne comme une initiative qui contribue au "Défi G7 2X: Financement pour les femmes", annoncé au Sommet du G7 de Charlevoix (Canada) en juin 2018, ainsi qu'aux objectifs 9, 11 et 17 de développement durable (ODD). Le FEC est une institution financière publique marocaine qui a pour mission principale de contribuer, à travers ses crédits, au financement des projets et programmes d'équipement et d'infrastructure des collectivités territoriales.