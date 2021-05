Algérie: Législatives du 12 juin - Le FLN veille à la réussite de l'échéance électorale

Alger — Le Secrétaire général (SG) du parti Front de libération national (FLN), Abou El-Fadhl Baadji a fait état jeudi à Alger de l'attachement de son parti à la réussite de l'échéance électorale du 12 juin prochain, affichant sa "forte" volonté de concourir à cette compétition politique.

Lors d'un point de presse animé au premier jour de la campagne électorale, M. Baadji a qualifié cette échéance de "tournant décisif", et "nous nous retrouvons devant une responsabilité historique que nous devons honorer", affirmant que sa composition politique "veille à mener à bien les législatives et y participer avec la volonté de gagner", comptant pour ce faire sur "la confiance du peuple et la fierté d'appartenir à ce parti novembriste démocratique et historique".

Et de poursuivre "Notre parti n'est contre personne et ne revendique la dissolution d'aucun autre parti ou organisation", bien au contraire, c'est aux autres partis de "se soumettre à la décision du peuple souverain".

Expliquant le choix du slogan "Se renouveler et ne pas se dissiper", M. Baadji a affirmé qu'il avait été conçu pour répondre "aux exigences de cette conjoncture où les ennemis s'en prennent au parti, mais également pour affirmer non seulement la faculté de notre formation au renouvèlement et au développement, mais également les fondements nécessaires nous permettant de s'adapter aux changements et évolutions de la société".

Le slogan a également été choisi pour faire savoir que le parti "a saisi le message exprimé par les Algériens lors de l'élan populaire authentique et pacifique, et se dit en faveur de la voix du peuple pour exprimer ses ambitions et préoccupations", a-t-il indiqué.

De même qu'il a affiché sa conviction de gagner, c'est-à-dire de "relever le défi pour lequel nous devons rester unis et mobilisés", assurant que 90% des listes proposées émanent de la base militante "pour répondre à la volonté du peuple de faire naître une institution élue, compétente et crédible".

De surcroît, le FLN a tracé un programme électoral "réaliste et ambitieux" ayant fait l'objet "d'intérêt particulier, et sera une occasion de renouveler l'ère en choisissant des candidats appartenant aux différentes franges de la société".

Par ailleurs, le SG a chaleureusement salué la résistance du peuple palestinien, regrettant par la même "le fait que la position officielle arabe demeure dans sa globalité soumise aux diktats étrangers et loin des engagements de la nation envers la Palestine".