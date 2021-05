Algérie: Talaie El Hourriyet - Les législatives du 12 juin peuvent être "la pierre angulaire" de la primauté de la Loi et de la gouvernance démocratique

Alger — Le président de l'instance chargée de la gestion du parti Talaie El Hourriyet, Reda Benouenane a estimé, jeudi à Alger, que les législatives du 12 juin prochain seront " la pierre angulaire" de la primauté de la Loi et de la gouvernance démocratique dans le pays" si les conditions de leur gestion sont réunies de façon réglementaire", appelant les citoyens à se diriger en force aux urnes, étant " le seul moyen de défendre ses intérêts".

Dans une conférence de presse consacrée à la présentation de grandes lignes du programme électoral de son parti, M. Benouenane a déclaré que la direction de Talaie El Hourriyet a pris une décision " responsable" en participant aux prochaines législatives et ce, partant de la conviction que " les pratiques non-constitutionnelles de l'ancien régime sont révolues" et que les prochaines législatives " peuvent constituer une pierre angulaire de la primauté de la Loi et de la gouvernance démocratique, si les conditions de leur gestion sont réunies de façon réglementaire".

Dans ce même contexte, il a affirmé que "l'Algérie Nouvelle démocratique populaire et pacifique ne saurait l'être sans une assemblée nationale avec des composantes, pluraliste et une gestion transparente qui sera le fondement pour asseoir un modèle algérien politique et socio-économique dans une étape ultérieure".

M.Benouenane a appelé, dans ce cadre, les citoyens à ne pas s'abstenir du vote, étant " le seul moyen pour concrétiser les supports d'un Etat dont la source de pouvoir est le peuple".

Parmi les mesures que propose le parti dans son programme électoral, figure la révision de la Loi électorale et de la Loi sur les partis politiques, en vue de consolider la gouvernance et la transparence dans la gestion, tout en demandant des comptes aux responsables.

Le parti s'engage également à effectuer une réforme profonde de l'Administration, à travers la révision des deux Lois sur la commune et la wilaya, en vue de consacrer la décentralisation.

Au volet économique, le parti de Talaie El Hourriyet affirmé la nécessité de mettre un terme à l'ère de l'économie de rente fondée sur les hydrocarbures et réfléchir à la création de pôles industriels et agricoles, développer les autres secteurs qui devront créer de la richesses et concrétiser l'autosuffisance.

Pour M. Benouenane, son parti s'engage à trouver les solutions, à même de traiter le phénomène du chômage auprès de la catégorie de jeunes particulièrement et de revoir le système de santé, estimant que " le fossé entre les riches et les pauvres " s'est élargi du fait de la crise actuelle.

Au volet diplomatique, le parti de Talaie El Hourriyet s'efforcera d'ériger la diplomatie en un moyen de défense de la politique extérieure et les intérêts nationaux et de retrouver la place de l'Algérie parmi les Etats, ajoute l'intervenant.

A l'occasion, M. Benouenane a fait part de la solidarité absolue de Talaie El Hourriyet avec le peuple palestinien qui subit une extermination de la part de l'ennemi sioniste.

Répondant à une question relative à la décision du Gouvernement d'aider les candidats indépendants aux élections, avec un montant d'argent estimé à 300.000 Da, en vue de financer leur compagne électorale, le président de l'instance chargée de la gestion du parti juge cette mesure " discriminatoire" entre les partis politiques et les indépendants, exigeant, en outre, de revoir cette mesure.