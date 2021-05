Algérie: ONU - Boukadoum appelle à la "cessation immédiate" de l'agression sioniste contre les Palestiniens

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bukadoum, a appelé jeudi depuis le siège de l'ONU à New York à la conjugaison des efforts de toutes les forces vives pour la "cessation immédiate de l'agression" sioniste sur les territoires palestiniens occupés.

"Le Groupe arabe estime que la gravité de la situation impose la conjugaison des efforts de toutes les forces vives en vue de la cessation immédiate de l'agression et de la prise en charge rapide de la crise humanitaire catastrophique sur l'ensemble des territoires palestiniens occupés et pour réunir le climat et les conditions favorables à la reprise du processus de paix", a précisé M. Boukadoum dans une allocution prononcée au nom du Groupe arabe au Nations Unies (que préside l'Algérie durant le mois de mai) à la réunion d'urgence de l'Assemblée générale sur la situation au Moyen-Orient et la cause palestinienne.

Devant l'échec du Conseil de sécurité à prendre une position claire à l'égard de l'agression sioniste contre les Palestiniens sans défense, l'Algérie, au nom du Groupe arabe, et le Niger, au nom du groupe de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ont demandé la tenue d'une réunion de l'Assemblée générale en vue d'amener l'ONU à assumer la responsabilité qui lui incombe pour faire cesser les agressions commises par les forces d'occupation contre les Palestiniens et employer tous les moyens disponibles pour les protéger et protéger leurs lieux sacrés.