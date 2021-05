Algérie: Les éditions Anep annoncent trois nouvelles publications

Alger — Les éditions "Anep" ont annoncé jeudi la publication de trois nouveaux ouvrages, déjà disponibles en librairie, dédiés à l'histoire, la politique et l'actualité de la pandémie du coronavirus.

L'éditeur annonce la publication de "La Qal'a des Béni Hammad, reine du Hodna de l'Aurès et des Ziban", de l'archéologue et historien Abderrahmane Khelifa, dédié à cette ville forteresse et capitale des Hammadites fondée en 1007 et qui figure sur la liste représentative du patrimoine mondiale de l'humanité de l'Unesco depuis 1980.

Historien et archéologue, Abderrahmane Khelifa a signé de nombreux ouvrages sur le patrimoine culturel algérien dont "Honaïne: ancien port du royaume de Tlemcen", "Alger la bien gardée", "Alger, histoire et patrimoine" ou encore "Bajaia, capitale des lumières".

Professeur de philosophie et artisan du dialogue des civilisations, Mustapha Cherif est lauréat du Prix de l'Unesco du dialogue des cultures et auteur de "Le principe du juste milieu", "L"Emir Abdelkader apôtre de la fraternité", ou encore "Le Coran et notre temps".

Diplomate de carrière, Amine Kherbi a occupé le poste d'ambassadeur d'Algérie dans de nombreux pays et auprès des organisations internationales en plus d'avoir enseigné en Algérie et en France.