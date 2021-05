Maroc: La Ligue arabe salue l' aide Royale au peuple palestinien

L'aide humanitaire d' urgence a été acheminée vers la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah

La Ligue arabe a salué mercredi la décision de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, d'envoyer une aide médicale et humanitaire d'urgence aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a salué, dans un communiqué, les aides d'urgence fournies par les pays arabes, dont le Maroc, à la bande de Gaza, afin d'alléger les souffrances des Palestiniens et les soutenir dans la conjoncture actuelle où ils font face depuis le 11 mai courant à une agression des forces d'occupation israéliennes, qui a fait plusieurs victimes et causé des pertes en vies humaines. Il s'est félicité des campagnes de soutien et des différentes formes d'aide matérielle des pays arabes, qui confirment le rôle et l'importance de la solidarité arabe dans le soutien à la cause palestinienne face à l'occupation israélienne et à son agression continue contre le peuple palestinien.

La Ligue des Etats arabes a appelé tous les pays arabes et islamiques et tous les pays qui soutiennent la cause palestinienne à tout mettre en œuvre pour aider le peuple palestinien et à mobiliser une aide humanitaire et médicale pour venir en aide aux Palestiniens blessés. Elle a également exhorté la communauté internationale à faire pression sur l'occupation israélienne pour mettre fin à ses agressions et à ouvrir les points de passage pour permettre l'accès de l'aide médicale et faciliter l'évacuation des blessés et des malades. A signaler, par ailleurs, que l'aide humanitaire d'urgence destinée aux Palestiniens a été acheminée mercredi vers la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah Cette aide humanitaire a été remise par l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, au représentant du ministère palestinien de la Santé, Fathi Abou Warda.

A cette occasion, le responsable palestinien a exprimé son estime et sa gratitude à S.M le Roi pour son soutien continu à la cause palestinienne et sa défense du droit légitime des Palestiniens à l'établissement d'un Etat indépendant. Il a également transmis les salutations et la reconnaissance de l'Autorité palestinienne au Souverain et au Maroc pour cette initiative qui allégera les souffrances du peuple palestinien, évoquant l'impact positif de cette sollicitude Royale sur les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui vivent dans des conditions difficiles dans le cadre de l'escalade des tensions. Mardi, deux avions des Forces Armées Royales (FAR) transportant 20 tonnes de ces aides ont atterri à l'aéroport de la base aérienne Est du Caire, en Egypte.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la poursuite du pont aérien mis en place par le Royaume avec l'arrivée, dimanche à Amman en Jordanie, de deux avions militaires transportant une aide humanitaire constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couvertures. Une aide qui sera acheminée aux territoires palestiniens par des camions à travers le pont frontalier entre la Jordanie et la Palestine. Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est composée de produits alimentaires de première nécessité (30 tonnes), de médicaments de soins d'urgence et de couvertures (10 tonnes).