Ile Maurice: L'ICAC obtient le gel des avoirs des Gurroby et de leurs prête-noms

L'ICAC a gelé les comptes bancaires des Gurroby et ceux des compagnies qui leur appartiennent directement ou à travers des prête-noms. Les véhicules que possède chaque membre de la famille ainsi que ceux attachés à leurs entreprises ont été saisis. Des lopins de terre, des bateaux et des chevaux font aussi partie du lot.

Elle a eu le feu vert de la Cour suprême. Une dizaine de jours après sa requête faite le 7 mai, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) peut procéder au gel des avoirs de la famille Gurroby ainsi que ceux de leurs prête-noms, sous l'article 56 (3) (a) de la Prevention of Corruption Act. Le volet de cette enquête se concentrera sur le blanchiment d'argent présumé dans lequel sont impliqués les frères Gurroby et leur père.

Selon l'ordre obtenu de la Cour suprême, Nitesh et Tesswur, le père, - arrêtés pour blanchiment d'argent - et Nitiraj ainsi que Ritesh - arrêtés sous une charge de trafic de drogue avec circonstances aggravantes - n'ont pas le droit de vendre, transférer ou disposer de leurs biens sans l'aval d'un juge.

Comptes bancaires gelés

Un attachment order a été fait sur les comptes bancaires de Ritesh Gurroby, son épouse Rachel Bianca Gurroby (née Tuyau), Marie Samantha Anabelle Gurroby (née Tuyau), Nitesh Gurroby, Rajkumaree Gurroby (née Sookalee), Dhanswar Sookalee, le beau-frère de Nitesh Gurroby, Nitiraj Gurroby, Nehalaxmi et Tesswur Gurroby, trois des petits-enfants mineurs, ainsi qu'une dénommée Marie Botte. Parmi les sanctions, les comptes bancaires de Babul and Sons Fishing Company Ltd, Northern Seafood Company Ltd, Ice to Ice Company Ltd et Ocean Blue Fishing Ltd ont été gelés.

Des compagnies de location de voitures ont aussi été découvertes, nommément R &R adRenture Co Ltd, HMC Hirecar Mauritius Ltd, Go Mauritius Car et NK Car Rental ainsi que d'autres entreprises : Gurroby Constructions et MRN Security Co Ltd, qui propose des services de surveillance. D'autres business, dont Diamond Dreams Ltd, Gurroby Enterprises, Indian Ocean Austmarine Ltd, Fish Adventurer Big Game fishing Company Ltd, Sea Force Fishing Company Ltd et Notts Farming Ltd, ont été trouvés.

Véhicules à gogo

Ceux ayant vu leurs véhicules saisis sont : Gontam Gurroby, un prête-nom qui possède trois voitures - une Nissan, une Volkswagen et une Peugeot - ainsi que Tesswur Gurroby, propriétaire d'une Toyota Hilux, d'une Volvo et d'une BMW. Nitesh Gurroby a, lui, été dépossédé de cinq voitures - deux BMW, une Jaguar, une Mahindra et un mini Moke. Nitiraj Gurroby a, de son côté, vu sa BMW X5 être saisie. La belle-fille Rajkumaree Sookalee Gurroby n'a plus ses deux Hyundai i10 et son Toyota Hiace Microbus. Marie Samantha Anabelle et Marie Botte, prêtenoms, possèdent, quant à elles, une Honda, une Toyota Vitz et une moto Keeway respectivement. Bianca Rachel Gurroby a aussi vu ses deux voitures, une BMW 525D et une Toyota Corolla, emportées. Le 4x4 de la marque Toyota des compagnies Babul and Sons Fishing Company Ltd a également été saisi.

«Attachments orders» sur terrains et chevaux

La portion de terrain de Ritesh Gurroby, d'une superficie de 2 110 m2 à Vale, a été saisie. Idem pour une autre à Péreybère de 734 m2 sur lequel se trouve un bâtiment. En ce qui concerne le terrain de Nitesh Gurroby, il se trouve à Vale et fait 1 056 m2 . Les deux frères possèdent conjointement deux lopins de terre - un à Fond-du-Sac sur une superficie de 3 410 m2 et un de 2 483 m2 à Rivière-du-Rempart.

Du côté du Champ-de-Mars, Nitesh aurait 10 pourcent des parts dans deux chevaux - Carlton Heights et Wendylle. Ritesh aurait aussi des parts d'actions de 10 pourcent sur le cheval Shadowing. Les trois chevaux ont pour entraîneur Amar Sewdyal.

Les bateaux saisis

Royal Phoenix 1, Royal Phoenix 11 et Feroiq, propriétés de Babul and Sons Fishing Company, ont été saisis par la commission anticorruption. Idem pour Legacy appartenant à Ice to Ice Fishing Co Ltd et Challenger 1, Challenger 2 et Westfield, de la compagnie Ocean Blue Fishing Co Ltd.