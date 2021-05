Ile Maurice: Dialogue politique - Propositions pour les secteurs des services financiers et des sports

communiqué de presse

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a eu une réunion axée sur le dialogue politique, cet après-midi, avec le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, M. Mahen Seeruttun, et le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, respectivement, à Port Louis, dans le cadre du prochain budget 2021-2022.

Dans une déclaration à l'issue de la réunion, le ministre Seeruttun a indiqué que les discussions avec le ministre des Finances ont porté sur les projets futurs tels que le Blueprint étalé sur 10 ans. Il a rappelé qu'un comité avait été mis sur pied, et que depuis l'année dernière, plusieurs recommandations ont été élaborées et seront compilées dans un plan d'action. Il a affirmé que l'objectif est de mettre en œuvre ces recommandations afin que le secteur puisse contribuer davantage au PIB du pays.

Il a également souligné que le gouvernement a travaillé sur un plan visant à sortir Maurice de la liste de juridiction sous surveillance accrue du Groupe d'action financière international et de celle de la Commission européenne de pays tiers à haut risque. Des progrès ont été réalisés depuis l'année dernière, a-t-il fait ressortir, tout en ajoutant qu'une fois que Maurice ne sera plus inclus dans la liste, le pays deviendra plus fort sur le marché grâce à sa juridiction fiable et crédible.

Jeunesse et sports

Quant au ministre Toussaint, il a déclaré que le ministre des Finances était très réceptif aux différents projets qui doivent être mis en œuvre dans son ministère. Il s'agit notamment de l'allocation de fonds pour des activités récréatives plus saines et qui doivent être plus accessibles à la population ; un budget pour les compétitions telles que les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les Jeux des Îles de l'océan Indien 2023 ; et la mise sur pied de projets d'autonomisation des jeunes visant à les aider à se préparer à la vie active.