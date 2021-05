Seychelles: Les Autorités sanitaires / Les Seychelles voient une tendance à la baisse dans les cas de Covid-19 - Mesures restrictives à revoir

Les Seychelles continuent de voir une tendance à la baisse du nombre de cas de COVID-19, un fait attribué aux mesures de restriction en place pour freiner les transmissions communautaires.

Le commissaire à la santé publique, Jude Gedeon, a déclaré que pour maintenir cette dynamique positive, les mesures de restriction resteront en place.

"Toutes les mesures ont été prolongées jusqu'au 31 mai, à l'exception des classes qui passent des examens internationaux et ce sont les étudiants de S4 (secondaire) et S5 qui passent les examens de l'IGCSE et les étudiants de deuxième année faisant leur examens A levels", a déclaré Dr. Gedeon.

Il a ajouté que d'ici la fin de la semaine prochaine, les autorités sanitaires examineront les mesures pour voir si les écoles peuvent commencer à la fin mai ou au début juin.

Les Seychelles comptent actuellement 1 560 cas actifs de COVID-19 et ont enregistré 38 décès.

Les mesures déjà en place depuis le 4 mai sont la fermeture plus tôt des magasins, des bars et des casinos, une interdiction des rassemblements de commémoration, des spectacles, des activités sportives de groupe et des conférences. Les travailleurs non essentiels sont encouragés à travailler à domicile et il y a un couvre-feu à 23 heures.

Dr. Gedeon a également annoncé que la population de personnes vaccinées sera également examinée pour obtenir une image réelle, car beaucoup étaient titulaires d'un permis de travail (GOP) et ont quitté le pays.

Dans les derniers chiffres donnés, 70 126 personnes ont reçu la première dose d'un vaccin COVID-19, ce qui représente 100 pour cent de la population cible de 70 000 personnes. Un total de 62 035 personnes ont reçu les deux doses, ce qui représente 89% de l'objectif.

Les Seychelles, une nation insulaire de l'océan Indien occidental, ont lancé le Spoutnik V de fabrication russe en plus des Sinopharm et Covishield.

L'autorité sanitaire décourage également les voyages non essentiels entre les îles en ferry.

"C'est maintenant la mousson du sud-est et la mer est agitée et il y a eu des cas où il a été difficile pour les gens de garder leurs masques et de maintenir une bonne distance lors des déplacements en bateau", a déclaré Dr. Gedeon.