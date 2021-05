Madagascar: Le pays a pris en marche le train de la vaccination

La décrue est-elle annoncée ? En tout cas, les chiffres présentés dans les bilans de ces derniers jours, bien qu'ils soient encore élevés, semblent le confirmer.

Le fait que le pic de l'épidémie a été atteint au mois d'avril, comme l'affirme un responsable, suscite un certain espoir. L'annonce de la fermeture de certains CTC montre que la maladie provoque moins de formes graves qu'auparavant et que les mesures prises par les autorités sanitaires portent leurs fruits. Les Malgaches sont maintenant plus vigilants que jamais et ont réussi à intégrer dans leurs habitudes les recommandations faites pour se protéger contre le virus. Le début de la campagne de vaccination s'est effectué normalement et l'opération connaît un certain succès, le nombre de personnes désireuses de recevoir leur première dose s'accroissant de jour en jour. Les volontaires se bousculent devant les centres de vaccination. On sait qu'il ne s'agit que d'une première vague, mais on se demande si l'offre sera suffisante pour répondre aux attentes.

Le ministère de la Santé qui dirige les opérations est satisfait de son déroulement. Et jusqu'à présent, aucun incident n'a eu lieu, il n'y a pas eu de constatation d'effets secondaires importuns. L'état d'urgence sanitaire continue et avec lui, l'ensemble des mesures y afférant. Le confinement hebdomadaire reste effectif, mais l'on sent que la population s'y est bien adaptée. L'expérience des semaines passées lui a permis de s'y préparer. Le port du masque est respecté en général, chacun essaie d'adopter la distanciation sociale et le respect des gestes barrières.

Le pouvoir doit maintenant essayer de résoudre les problèmes sociaux qui découlent de cette crise sanitaire. Jusqu'à présent, aucune aide n'a été octroyée aux couches vulnérables de la population comme ce fut le cas l'année dernière. Aucune proposition de sortie de crise n'a été faite alors que l'économie est en train de péricliter. Ce statu quo fait les choux gras de l'opposition qui multiplie les piques à l'endroit des dirigeants. Le président de la République essaie de démontrer, à l'occasion de ses déplacements, la réalité de l'action gouvernementale en inaugurant de nombreuses réalisations. La session ordinaire des deux assemblées se déroule normalement. La HCC a validé le recours à la visioconférence prônée par la présidente de la Chambre haute, mais cela n'a pas calmé les nombreux partisans d'une séance en présentielle.

Sur le plan international, la guerre ouverte entre Israël et le Hamas est entrée dans sa troisième semaine. Les hostilités ont fait de nombreuses victimes. A l'envoi de missiles par le Hamas ont répondu les bombardements précis de l'aviation israélienne. Pour l'instant, la situation n'est pas allée aussi loin qu'on le craignait. Benyamin Netanyahou semble inflexible. Mais il n'a pas franchi certaines limites. Il s'est entretenu plusieurs fois avec le président Joe Biden. Au Conseil de sécurité, une résolution présentée par la France a été bloquée par le veto des Etats-Unis. Plutôt que de parler de cessez-le-feu, on préfère privilégier le terme de désescalade.

Madagascar va entamer, à partir de lundi, sa sixième semaine d'état d'urgence sanitaire. Le léger mieux constaté ces derniers temps sur le front épidémique ne permet cependant pas de relâcher une vigilance de tous les instants. La Covid-19 fait très peur et elle continue de tuer. C'est la raison pour laquelle la population a bien intégré les recommandations des autorités sanitaires. Dans le même temps, l'étape de la vaccination a été abordée avec un certain pragmatisme et ne suscite aucun remous. Le pays a un certain retard dans ce domaine par rapport aux autres nations, mais il est sur la bonne voie même s'il a pris le train en marche.