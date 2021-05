Madagascar: Météo - Légère hausse des températures maximales, ce week-end

Le temps froid et venteux qui persiste depuis quelques jours dans la capitale et les régions centrales indique le passage progressif vers la saison hivernale.

Ce week-end, toutefois, on pourrait observer une légère hausse des températures maximales, dans les régions des hautes terres centrales et la côte Est, selon Météo Madagascar. Le vent frais qui frigorifie déjà les plus frileux à Analamanga et dans le Vakinankaratra, entre autres, risque encore de persister plusieurs jours. De même, on observera un temps plutôt venteux sur la côte Centre-Est durant le week-end.

Ainsi, le temps frais et le vent seront encore au rendez-vous, ce jour dans la capitale avec une température minimale de 13°C, pour grimper jusqu'à 20°C, température maximale prévue ce jour à Antananarivo et Fianarantsoa. Il fera encore plus froid à Antsirabe avec 11°C de température minimale, mais la ville d'eau aura droit à 21°C de température maximale au cours de la journée. Dans les zones côtières, les températures seront beaucoup plus élevées, comme à Mahajanga où les valeurs minimales et maximales seront respectivement de 23°C et 33°C ; 22°C à 33°C pour Nosy-Be ; 20°C à 28°C pour Toamasina ; 21°C à 32°C pour Toliara ; 21°C à 30°C pour Antsiranana. Les records de chaleur seront observés à Maintirano 22°C à 32°C et à Maevatanana 21°C à 32°C.