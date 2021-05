Madagascar: BOA Iakora - Rajoelina cible les dahalo

Tirs croisés du régime contre l'insécurité.

Le TGV avance à vitesse grand V dans la réalisation du Velirano sur la sécurité.

» Tafika manakaiky vahoaka ho an'ny Tanindrazana « . C'est le mot d'ordre au niveau du Ministère de la Défense Nationale (MDN). Sous l'égide du président Andry Rajoelina, la réforme de l'Armée malagasy commence à être opérationnelle. Il a assisté à la cérémonie d'inauguration de la Base Opérationnelle Avancée ( BOA) à Iakora, un district classé zone rouge en matière d'insécurité.

Cette BOA d'Andringitra est la première du genre. Elle sera étendue aux autres districts, selon le MDN, le Général Richard Rakotonirina. En effet, dans le cadre de la restructuration en cours, et conformément à la mise en œuvre du Velirano numéro 1, le régime vise à vulgariser l'installation d'une armée de proximité dotée de matériels de pointe, surtout au niveau des zones enclavées et des zones rouges en matière d'insécurité. Plusieurs Zones de Défense et de Sécurité (ZDS) sont en train d'être mises en place.

Démonstration de tir. 80 militaires spécialisés sont stationnés dans la ZDS d'Andringitra basée à Iakora. Parmi eux figurent 65 grenadiers voltigeurs. Le chef suprême des Forces armées a participé hier à des séances de tirs. Il a aussi assisté à une démonstration de tirs de lance-roquettes. La BOA à Iakora est dotée d'un local technique, d'une infirmerie, d'une salle de soins, d'un réfectoire et de dortoirs avec des équipements individuels, de sanitaires « manarapenitra », d'un poste de commandement, d'un magasin d'armes, d'une salle de sport et d'un héliport. La base est érigée sur un terrain de 3.611 m2 avec une surface habitable de 977 m2. Elle est alimentée en électricité par des panneaux solaires et équipée d'un château d'eau potable. Pour motiver les troupes, le président Andry Rajoelina a aussi offert un téléviseur équipé de Canalsat, un lecteur vidéo et un congélateur solaire.

Objectif. En 2019, 50 attaques de dahalo ont été recensées à Iakora. Le chiffre a considérablement diminué en 2020 car il n'y a plus eu que 10 cas de vols de bovidés, grâce à l'installation des ZRPS, de ZDS et de bataillons spécialisés. Le Chef de l'Etat a déclaré que l'objectif est d'éradiquer complètement les dahalo d'ici deux ans, grâce aux nouvelles stratégies. Andry Rajoelina réitère que le domaine de la sécurité est prioritaire en matière de recrutement de fonctionnaires. Pour étoffer les éléments de cette BOA, l'État va favoriser les jeunes recrues issues de la Région Ihorombe qui connaissent mieux que quiconque les informations sur le terrain.

Instructions. Longtemps oublié, Iakora constitue désormais une priorité pour le régime. Le maire d'Iakora a d'ailleurs tenu à souligner que depuis 22 ans, Andry Rajoelina est le premier Chef d'Etat à avoir mis les pieds dans cette localité. En effet, mises à part les infrastructures liées à la lutte contre l'insécurité, ce district a aussi bénéficié d'un nouveau « Tranom-pokonolona » inauguré hier sous la houlette du Chef de l'État. La commune bénéficiera aussi bientôt d'une EPP et d'un hôpital « manarapenitra ». Pour désenclaver la localité, le Gouvernorat d'Ihorombe sera doté d'un pack d'engins complets. Le Chef de l'Etat a donné des instructions fermes au gouverneur afin de prioriser la réhabilitation des routes, particulièrement l'axe Ihosy - Iakora. Il a aussi distribué des lampes solaires à Antanandrevo pour la population.

CVO Plus. Après Iakora, le président s'est rendu à Ranohira pour inaugurer le nouveau CSB2. Une infrastructure « manarapenitra » dotée d'une pharmacie et d'équipements sanitaires de pointe, mais aussi de concentrateurs d'oxygène et de bouteilles d'oxygène, nécessaires pour lutter contre la COVID-19. Pour motiver le personnel soignant, le centre dispose d'un logement tout équipé pour les médecins. 101 nouveaux CSB et 13 hôpitaux « manara-penitra » ont été construits en 2 ans, selon Andry Rajoelina qui a offert des primes spéciales et des flacons de CVO Plus pour les agents de santé se trouvant en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. » Ma famille et moi, faisons confiance à ce remède pour lutter contre cette pandémie « , a-t-il soutenu. Pour clôturer la journée d'hier, le président a distribué des lampes solaires « Hazavana ho anao » et des couvertures aux 26 ménages du fokontany de Mitsinjo. Le chef de l'Etat est attendu à Ihosy ce jour où il aura un agenda très chargé avec l'inauguration de plusieurs » zava-bita « .