Madagascar: Agrégats macro-économiques - Le taux de croissance revu à la baisse, de 4,5 à 3,2%

Les chiffres majeurs du projet de loi rectificative de finances risquent de perdre de leur intérêt. Des « sources indépendantes » y vont de leurs propres convictions.

Une fuite dans les idées. Bien avant la présentation du projet de loi de finances rectificative devant les membres du Parlement, sénateurs et députés, en pleine session budgétaire, des indices sur le cadrage macro-économique commencent à être dévoilés par des sources autorisées. Ainsi, selon les prévisions de la « Banky Foiben'i Madagasikara » (BFM), « la croissance économique de la Grande île sera de 3,2 % pour l'exercice en cours, après un repli de 4,2 % en 2020. Elle serait essentiellement tirée par le secteur secondaire à hauteur de 4,9 %, contre -16,0 % en 2020 dont 8 % dans les industries minières et 5 % dans la branche des énergies. Pour le secteur tertiaire, la croissance est de l'ordre de 2,8 % contre -1,1 % en 2020. Pour le secteur primaire, une croissance de la production agricole de 2,6 % est espérée cette année, contre 2,0 % en 2020. Jusqu'à présent, la dynamique de l'activité productive montre des signes d'essoufflement. En outre, les indispensables mesures pour contenir la propagation du virus risquent de constituer de sérieuses entraves ».

Ces projections de la BFM, tout à fait « dans les normes », rejoignent celles de Marc Gérard, représentant résident du FMI. Il a évoqué cette éventualité « dans le meilleur des cas ». Alors que la loi de finances initiale a misé sur une progression globale de l'ordre de 4,5%. Il est vrai qu'elle a été élaborée au moment où le plateau du nombre de contaminés par la première vague du coronavirus commençait à descendre. Tout prêtait à l'optimisme. En dépit des remarques des députés « qu'il serait hasardeux de voir trop grand en la matière », le ministre de l'Économie Richard Randriamandrato a défendu le projet de son département. Soutenant la faisabilité d'un tel rebond, de 7,7% en valeur absolue. Si on tient compte du recul de 3,2%.

Maintenant, il lui sera difficile, sinon compliqué, de ramer à contre-courant de ces « intuitions » de la BFM. Cela donnerait une image d'une perpétuelle contradiction entre le ministère de tutelle et l'autorité monétaire. Et compte tenu du premier trimestre, déjà gâché par le regain de vitalité du coronavirus et ses horribles variantes, mieux vaut raser les murs avec des anticipations plus réalistes et pragmatiques.

Du côté de la Banque mondiale, le pessimisme ambiant, à cause de l'ampleur grandissante de la pauvreté, semble avoir pris le dessus sur les autres considérations. Elle suit de près l'évolution de la misère parmi la population par la menace de la crise sanitaire. Elle estime que 475 000 à 2,3 millions de personnes pourraient être poussées sous le seuil de la pauvreté. Soit une augmentation de 2 à 11 points du taux en question. La Banque mondiale a déjà mis sur la balance de ses estimations la maîtrise de la pandémie pour espérer un taux de croissance de l'économie globale de 2%. Elle craint que les acquis de cette dernière décennie soient emportés d'un coup par les vagues successives du coronavirus.

À l'issue de l'année passée sous le joug du coronavirus, la Banque mondiale a déjà déploré « l'émergence » de 1,4 million de nouveaux pauvres. Ceux qui ont perdu leur emploi, du jour au lendemain, ont grossi le rang de l'armée des indigents. Les mendiants, de plus en plus nombreux, arpentent les embouteillages de la capitale, en quête d'une générosité. Un décor au quotidien qui heurte les esprits. La situation des populations dans le sud, prises en tenaille par la famine, constitue aussi une autre illustration inquiétante de ces mauvais présages.

En fait, la théorie des bailleurs de fonds consiste à faire admettre que pour comprimer le taux de paupérisation, évalué à 78% des Malgaches, il faudra une croissance inclusive, soutenue sur la durée et forte de l'économie. Dans le contexte actuel, dépendant de nombreux facteurs exogènes, cette conditionnalité ne sera pas facile à remplir. D'où l'avancée de la misère. Par une relation incestueuse de causes à effets.

Premier trimestre - 563 milliards d'ariary de recettes douanières

D'autres données importantes sont aussi disponibles. Comme le niveau des recettes douanières au premier trimestre qui a atteint les 563 milliards d'ariary. Soit un gap de 68 milliards sur les 631 prévisionnels. Pour avoir une idée de comparaison, avec des circonstances différentes, pour la même période considérée, elles étaient de 685 milliards en 2019 et 606 milliards l'année dernière. Sur ces 563 milliards d'ariary, 410 proviennent des produits non-pétroliers et 153 acquis avec des produits pétroliers. Ces recettes douanières représentent ainsi 44% de l'ensemble des recettes fiscales des trois premiers mois, soit 1279,8 milliards d'ariary. La question qui se pose maintenant est de savoir si les suppositions de l'actuelle loi de finances en la matière vont se réaliser. Elles s'énoncent comme suit.

Quantitativement, les recettes totales hors dons qui seront perçues cette année connaîtront une progression notable de 37,4% par rapport à la réalisation provisoire au titre de l'année 2020. Les recettes fiscales nettes sont estimées à un niveau nominal de 6 358.0 milliards d'ariary pour 2021, contre 4 589.6 milliards d'ariary en 2020. « Ce niveau de recouvrement permettra d'atteindre un taux de pression fiscale de 10.9%, soit un gain de 0.5 point par rapport à la situation d'avant-crise, laquelle était de 10.4% en 2019 », précise dans les détails la loi de finances initiale 2021. Les recettes fiscales intérieures contribueront à hauteur de 3 548.9 milliards d'ariary, soit 6.1% du PIB et la fiscalité de porte à 2 809.1 milliards d'ariary, soit 4.8% du PIB. « Bien qu'une progression nette soit observée au niveau des recettes nominales, un ensemble de mesures incitatives sera appliqué afin de soutenir l'entrepreneuriat privé. Au niveau des recettes non fiscales, un accroissement de 31.9% sera attendu par rapport aux réalisations provisoires pour l'année 2020, soit un total estimé à 164.9 milliards d'ariary pour 2021, contre 125.0 milliards d'ariary l'année précédente. En matière de dons, un niveau de 1 437.8 milliards d'ariary (environ 365 millions de Dollar US) est prévu, soit une baisse de 18.4% par rapport à la prévision de la LFR 2020. Cette situation reste toutefois provisoire car d'autres financements seront attendus en cours d'année suivant le déblocage des subventions provenant des bailleurs de fonds multilatéraux ».

Dès lors, des ennuis vont peut-être apparaître. Si les techniciens devant concevoir le projet de loi de finances rectificative, compte tenu de ces premières tendances, étaient tentés de réduire ces performances déjà à la limite de l'acceptable, ils risquent de froisser certaines susceptibilités. Car, le Fonds monétaire international, FMI, dans ses suggestions, a souligné la nécessité et l'importance de mobiliser les recettes publiques. Afin de mieux soutenir, sur le plan financier, les secteurs sociaux. L'autre volet des prescriptions du FMI. Que sont la santé publique, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'éducation nationale.

Madagascar ne prétend arriver à un taux de pression fiscale de 14%, rapporté au PIB, qu'en 2023. Alors que la moyenne africaine dépasse les 20%. C'est dire la longueur du chemin qui reste à parcourir. Etant entendu la réticence manifeste des citoyens malgaches à se soumettre au régime fiscal. La crise sanitaire, venue au plus mauvais moment, revenue en force, a tout balayé sur son passage. Même les pronostics les plus crédibles.