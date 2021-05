Congo-Brazzaville: Vive le cinéma !

Deux ans déjà que les Kamba's Awards, ce festival monté de toute pièce à Brazzaville par Claver Lembouka, fait son bout de chemin. La semaine prochaine, une nouvelle étape de cette aventure va être franchie. Le festival a réussi à briser tout scepticisme sur l'organisation de sa 3e édition au regard de la crise sanitaire qui gèle encore le secteur culturel déjà sectionné par des maux multiples.

Les trophées d'excellence du cinéma congolais vont, une fois de plus, célébrer le 7e art de belle manière avec un programme riche et une sélection séduisante faisant un clin-d'œil à la République démocratique du Congo, pays à l'honneur. Ce qui est certain, les organisateurs de ce festival n'ont ménagé aucun effort pour tenir compte des restrictions liées à la covid-19. Si le public pourrait se délecter des films prévus à la projection, à l'instar de Viva Riva de Djo Tunda Wa Munga, certaines interventions de cette édition se tiennent en ligne.

L'événement, qui recherche encore des contributions multiples, voudrait donner une place aux films des cinéastes congolais et ceux d'ascendance africaine, en souhaitant sans doute lutter contre invisibilité et marginalisation qui semblent être leurs problèmes dans les festivals internationaux. Voilà une aubaine qui peut offrir un nouveau regard du cinéma africain, loin des clichés souvent dessinés par des regards occidentaux ou par des coproductions à forte représentation occidentale. Des objectifs nobles, assurément, qui n'attendent qu'un soutien indéfectible du secteur public et privé pour que vive le cinéma !