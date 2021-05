Congo-Kinshasa: Affaire Kalev - André-Alain Atundu salue la sagesse du TGI/Gombe

Il l'a dit hier en sa résidence située sur les hauteurs de Binza à Macampagne. André-Alain Atundu, se présentant, ici, comme l'un des cadres du Front Commun pour le Congo, estime, en effet, que le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a dit le droit, dans son verdict rendu hier sur l'affaire Kalev en se déclarant incompétent.

Ceci permet de noter une leçon qu'en "matière de gestion de la République, les détenteurs des secrets d'Etat, quel que soit le régime, méritent un traitement spécial ainsi qu'un minimum de respect des lois, de la Constitution ainsi que de tous les droits rattachés aux fonctions qu'ils ont exercées. Ainsi, a-t-il rendu hommage aux juges, tout en leur demandant de continuer à servir loyalement la République.

Signal fort

Il a abordé également bien d'autres questions d'actualité et évalué l'évolution du pays, depuis qu'il y a eu rupture de la coalition FCC-CACH.

En un mot comme en mille, il a lancé un appel au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il initie un dialogue avec le Front Commun pour le Congo pour discuter de la suite des dossiers qui nécessitent la participation de toute la classe politique. Allusion faite, ici, aux problèmes sécuritaires, à la problématique de la tenue des élections aux échéances constitutionnellement fixées à l'horizon 2023, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, de la construction des infrastructures etc.

"Je ne peux clore cet exposé sur les points d'actualité sans évoquer, pour les désapprouver et les condamner, les incidents malheureux survenus au sein de la communauté musulmane au stade de Martyrs lors de la clôture du ramadan.

Aussi regrettables que soient ces incidents ignominieux, ils sont une démonstration grandeur nature des effets pervers de l'intolérance entre frères partageant la même foi, dus à l'absence de dialogue, en tant que principe actif de toute communauté. Il est donc sage de ne pas attendre l'éclosion des violences meurtrières pour organiser un véritable dialogue politique entre le Président TSHISEKEDI et sa majorité d'une part, et Joseph KABILA et le FCC d'autre part. Un véritable dialogue n'est pas fait d'assaut d'amabilités entre les gens qui pensent la même chose et partagent la vision du Président TSHISEKEDI, mais un échange interactif avec le FCC qui représente une alternative démocratique de gouvernance crédible au regard des résultats de ses 18 ans à la tête du Pays, surtout au regard des complaintes du Peuple. Un dialogue ne réunissant que les partisans du Président TSHISEKEDI est un monologue ; tandis qu'avec les partisans de KABILA, voilà un dialogue authentique autour des véritables problèmes du Pays, capable de construire un avenir commun pour notre Peuple. C'est le signal fort que le Peuple congolais attend de ses dirigeants pour mettre fin à la hantise d'une révolte d'exaspération", a-t-il rappelé.

Moyens ?

Dans ses explications, il est revenu sur le Programme du gouvernement dont il exige que le Premier Ministre Sama Lukonde Kyenge, pour ne l'avoir pas fait lors de son passage au Parlement, le jour de son investir, présente rapidement un collectif budgétaire actualisé et adapté pour le reste des mois de cette année 2021. Tout en notant que le financement de ce programme est situé autour de 36 milliards de dollars américains en raison de 12 milliards l'an, Atundu voudrait bien que le Premier Ministre qui a dit qu'il tient à bâtir un Etat fort et prospère, démontre comment va-t-il et où puisera-t-il des moyens pour accomplir les actions qu'il s'est, lui-même, fixées devant la nation ?

Il a invité, à ce sujet, le Premier Ministre à être réaliste, s'il veut réellement rejoindre le Président de la République dans sa volonté consistant à servir le "Peuple d'abord". Du reste, le FCC, affirme-t-il, va bien. Kabila, son Autorité Morale, travaille d'arrache-pied pour l'avenir de la RD. Congo. Et, le moment venu, l'opinion en sera fixée davantage, a-t-il rassuré.