Ile Maurice: «MV Wakashio» - Les plaisanciers du Sud-Est dénoncent les dégâts à l'écosystème marin

Cette vidéo des fonds marins de Pointe-d'Esny interpelle. C'est là que se déroulent les travaux de démantèlement de la poupe du MV Wakashio par la société chinoise Lianyungang Dali Underwater Engineering Co. Ltd. Dans cette vidéo réalisée par des plaisanciers du Sud-Est, l'on peut voir l'état déplorable des coraux à cet endroit. Ce qui choque plus, ce sont les chaînes ancrées sous l'eau pour stabiliser les bouées installées par le ministère de la Pêche. L'on peut même voir ces chaînes se heurter aux coraux avec le mouvement des vagues.

Interrogé, Tony Apollon, porte-parole des plaisanciers du Sud-Est, s'insurge contre «l'amateurisme des autorités» par rapport au MV Wakashio. «Ce sont des booms placés autour de l'épave. Zot inn met ancraz. Le démantèlement n'est pas fini. Il ne reste plus que la partie motrice qui se trouve sous l'eau. Les chaînes qui sont installées bougent avec le mouvement des vagues. Il faut les installer de façon que les coraux ne soient pas endommagés.» Selon lui, les travaux sont à l'arrêt depuis un mois et demi. «Ces booms sont installés n'importe où et causent des dégâts à l'environnement marin», s'insurge-t-il.

Tony Apollon explique également qu'il y a un projet pour restaurer le lagon de Mahébourg. «Pourquoi ne pas consulter les plaisanciers et les pêcheurs de la région ? Ceux qui comprennent la mer ?» Du côté des autorités, l'on nie que cette vidéo soit récente car il s'avère qu'elle est «bokou avan». Il nous revient que des officiers des Fisheries iront sur place aujourd'hui pour voir «si cela tient la route». Un rapport est également attendu du Blue Bay Marine Park.

Au ministère de la Pêche, l'on fait ressortir que le consultant Brand Marine, qui supervise les travaux de démantèlement de l'épave, soumet un rapport quotidien aux autorités. «Dans son rapport, aucun endroit est endommagé», affirme-t-on. Si les travaux auraient dû être complétés depuis avril, ils ne le sont toujours pas en raison du mauvais temps et des conditions météorologiques qui ne permettent aucune manœuvre. «Dès que des vagues de deux mètres de haut s'écrasent, la barge Hong Bang 6 ne peut plus continuer à travailler.»

Cour d'Investigation : Quand les officiers de la NCG passent un sale quart d'heure...

En franchissant les portes de la cour no.2 de l'ancienne Cour suprême, le PC Ujoodha, de la NCG Ops à FortWilliam, et le PC Sujeebun, de la NCG de Deux-Frères, ne s'attendaient pas à être bombardés de questions du président Abdurafeek Hamuth et de ses assesseurs, Jean Mario Geneviève, Marine Engineer, et Johnny Lam Kai Leung, Marine Surveyor. En effet, des huit officiers convoqués mercredi, la cour d'investigation pour faire la lumière sur l'échouement du vraquier japonais n'en a écouté que deux. Les autres seront appelés le 25 mai.

Lors de son interrogatoire par l'assistant solicitor general, Rakjumar Baungally, le PC Ujoodha confie qu'il a été affecté au siège social de la NCG à La Saline, Port-Louis, en juin 2020. Parmi ses responsabilités, la surveillance de la US C-vision utilisée pour le trafic maritime. Revenant sur les événements précédant l'échouement du MV Wakashio, le 25 juillet 2020, il dit avoir vu le vraquier japonais à 18 h 05 à 11,5 milles nautiques de Maurice. Or, n'étant pas un vessel of interest ou navire suspect, il ne représentait aucune menace pour Maurice. «Comment un navire le devient-il ?» s'enquiert Me Baungally. Le PC Ujoodha répond que la NCG reçoit des emails de la Maritime Response Coordination Centre Room (MRCC) de La Réunion, de l'Australie et de l'Inde ou de l'AntiDrug SmugglingUnit (ADSU) du port. Il poursuit qu'à 19 h 10, le MV Wakashio se trouvait à 6 milles nautiques. Il contacte donc le Coastal Surveillance Radar System (CSRS) de Pointe-du-Diable afin que la station établisse une communication avec le capitaine du vraquier et lui demande de dévier et de rester à 10-15 milles nautiques.

À une question de Jean Mario Geneviève, il dit qu'il a pris l'initiative d'appeler le PC Sujeebun pour lui dire d'entrer en contact avec le vraquier. «Ne vous a-t-il (NdlR: PC Sujeebun) pas dit qu'il avait essayé sans succès ? Il aurait dû vous le dire quand il vous a rappelé quatre minutes après», demande le président Abdurafeek Hamuth. Johnny Lam Kai Leung s'enquiert du protocole mis en place en l'absence de communication. «Si un navire ne répond pas, que faites-vous ?» Le PC Ujoodha fait ressortir que les Fast Interceptor Boats (FIB) peuvent intervenir et que cela prend une-deux heures pour que l'équipage spécialisé puisse les sortir. De plus, les gros patrouilleurs comme le CGS Valiant prendront trois-quatre heures pour quitter le port.