Afrique Centrale: Coopération avec le Rwanda, la Tanzanie et Cie au cœur des échanges au Ministère des transports

Le Ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement que chapeaute Chérubin Okende, a connu ce jeudi 20 mai 2021, un véritable ballet diplomatique. Plusieurs ambassadeurs, du Rwanda, du royaume de Belgique et de la Tanzanie ont échangé à tour de rôle avec le numéro de ce secteur.

Tout a commencé avec l'ambassadeur du royaume de Belgique en RDC, Jo INDEKEU, venu s'assurer de la continuité des projets déjà mis en place en ce qui concerne les transports dans le cadre de la coopération entre la Belgique et la RDC. Au sortir de ces échanges, ce diplomate n'a pas manqué de se confier à la presse. « Je suis venu féliciter le Ministre pour sa nomination et je suis venu m'enquérir sur les priorités du Ministre, surtout que nous avons dans le cadre de la coopération bilatérale beaucoup de projets en commun dans les domaines aéronautiques, ferroviaires et maritimes, c'est dans ce cadre-là que nous avons parlé de la continuité des projets», dit-il.

Le Rwanda, pays voisin avec la RDC par les activités des transports tient également à renforcer les liens de coopération. Son ambassadeur Vincent KAREGA est venu réaffirmer au ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement Chérubin OKENDE la "ferme" détermination de son pays à poursuivre le partenariat. S'exprimant sur la polémique née des propos du Président Paul Kagame sur le génocide congolais, le diplomate rwandais a indiqué qu'une communication ne peut pas être l'élément qui ampute toute la coopération sur la paix et le développement régional, d'autant plus que les avis sur des différents dossiers peuvent être différents selon les intérêts de chaque pays.

Enfin, le ballet diplomatique s'est clôturé par l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie, Paul Ignace Mella. Il a saisi l'occasion de cette visite de courtoisie rendue à Cherubin Okende pour discuter sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports.

Au final, cette journée a permis au Ministre des transports de recueillir des informations sur la manière dont d'autres pays perçoivent la coopération bilatérale avec la RDC.