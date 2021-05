Gambie: L'Union Européenne apporte un soutien financier de 5.55 millions d'euros au budget du pays

L'Union Européenne annonce en ce jour du 19 Mai 2021 le déblocage d'un fonds de soutien de 5.55 millions d'euros (environ 338 millions de dalasi) comme appui au budget de la Gambie.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, ces fonds constituent la troisième tranche de l'aide totale de l'UE au budget de la Gambie qui s'élève maintenant à 40 millions d'euro, soit 2.4 milliards de dalasi. Depuis le début de la transition démocratique en 2016, l'UE a apporté une contribution d'environ 6.8 milliards de dalasi au budget de la Gambie.

Les fonds de soutien au budget national sont transférés directement à la trésorerie nationale de la Gambie. Ces transferts sont fondés sur un dialogue politique, un renforcement des capacités et une évaluation des performances dans des domaines liés, entre autres, à la gouvernance démocratique, au respect des droits de l'homme et à la bonne gestion des finances publiques.

" Avec ce versement de la troisième tranche de l'appui budgétaire dans le cadre du Contrat de Renforcement de l'État et de la Résilience, l'UE encourage les autorités Gambiennes à poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et soutient les priorités nationales de la Gambie, notamment dans les domaines liés aux processus électoraux et aux réformes constitutionnelles ", a déclaré l'ambassadeur Corrado Pampaloni, chef de la délégation de l'Union Européenne auprès de la République de Gambie.

L'objectif premier de cet appui budgétaire est de contribuer à une croissance durable et inclusive en Gambie. Les dimensions clés sont la stabilité macroéconomique, l'utilisation efficace et responsable des fonds publics, l'égalité des sexes, le rehaussement de la gouvernance dans le secteur de la sécurité, la gestion transparente des ressources naturelles, la justice transitionnelle et l'État de Droit.

Le gouvernement pourrait faire face à des procédures judiciaires si les recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations ne sont pas mises en œuvre