Angola: Le Gouvernement élabore un Plan annuel pour 2022

Luanda — Le Gouvernement angolais prépare le Plan annuel de développement national (PADN-2022) avec les actions à mener, les buts et objectifs pour l'année prochaine, a déclaré jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis.

Il a souligné que la préparation du PADN-2022 est dans sa phase initiale, avec le calendrier de sa préparation, ainsi que le paradigme pour la présentation des projets et activités d'appui au développement, étant présenté aux organes techniques du système national de planification.

S'exprimant lors du briefing hebdomadaire du Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP), il a rappelé que le PADN-2022 vise à matérialiser les objectifs fixés dans toutes les actions du Plan National de Développement (PDN 2018-2022) et constitue la base programmatique du Budget général de l'État 2022.

D'autre part, il a souligné la participation de l'Angola à la préparation du Cadre de suivi et d'évaluation du Plan indicatif stratégique de développement régional de la SADC (RISDP) pour la période 2020-2030.

Milton Reis a fait savoir que dans le cadre des services de conseil remboursables (RAS) pour soutenir la réforme des entreprises publiques (PE), la privatisation et les partenariats public-privé (PPP), il se déroule la mission de la Banque mondiale en Angola, du 19 au 28 mai.

Il a expliqué que l'objectif transversal de cette mission est d'aborder les activités menées dans le cadre de ce projet, en tenant compte des priorités actuelles, de l'évolution des réformes mises en œuvre par le gouvernement angolais, et des prochaines étapes jusqu'à la clôture du projet, en juillet 2022.

Au cours des réunions, seront abordés la préparation du manuel de procédures des PPP, la présentation du rapport de faisabilité des 4 projets sélectionnés, notamment l'utilisation hydroélectrique de Chicapa II, Périmètre irrigué de Mucoso; le pôle de développement industriel de Futila et le réseau de cabotage nord.

Quant au projet de PPP pour la décharge de Mulenvos, il a rappelé que l'appel d'offres international de concession publique pour la requalification et la gestion de celui-ci, lancé le 30 avril, continue de se dérouler comme prévu sur le site Web du Service national des marchés publics (SNCP) à la lumière de la loi sur les marchés publics (loi n ° 41/20 du 23 décembre).

Le projet de concession de gestion de la décharge de Mulenvos, approuvé par arrêté présidentiel n ° 34/21 du 24 mars, sera mis en œuvre dans une modalité de PPP, et prévoit le tri et la valorisation des déchets solides par le recyclage, la vente de déchets recyclés, compostage, incinération, biogaz et production d'énergie (biomasse).

Le compostage est le processus biologique qui consiste à laisser fermenter et décomposer des résidus organiques (agricoles, forestiers, domestiques ou urbains), mélangés ou non dans un sol végétal, pour obtenir une matière riche en nutriments et minéraux, le composé, utilisé comme engrais naturel.