Sénégal: Matar Ba à la remise du drapeau aux lions CAN beach soccer - «Démontrer à la face du monde que vous êtes la meilleure nation africaine»

A quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer prévu due 23 au 29 prochains à Saly Portdual (70 Km de Dakar), les Lions on reçu symboliquement le drapeau national des mains du ministre des sports. Une occasion pour Matar Ba pour galvaniser les détenteurs et quintuple champions d'Afrique sénégalais non sans leur promettre le soutien.

A quelques trois jours de la CAN de Beach Soccer qui se dispute du 23 au 29 mai, l'équipe nationale du Sénégal a reçu hier, jeudi 20 mai et symboliquement le drapeau national des mains du ministre des sports. Une cérémonie traditionnelle que Matar Ba a mis à profit pour galvaniser les footballeurs qui s'apprêtent à disputer leur première compétition continentale sur leur terre. "Ce trophée en jeu, vous en êtes les détenteurs. Vous l'avez gagné à 5 reprises. Vous l'avez gagné sur plusieurs terrains d'Afrique mais pas au Sénégal. C'est le moment de vous dire au nom du peuple sénégalais tout le respect que l'on a pour vous. Mais aussi l'exigence de gagner ce trophée. C'est ce que vos supporters vous demandent.

L'édition 2021 qui se tient chez nous, à Saly, vous donne l'opportunité et la chance de combler cette attente et de démontrer à la face du monde que vous êtes la meilleure nation africaine de Beach Soccer. Au regard de votre potentiel et de votre palmarès, il est indéniable que vous avez des atouts pour réussir ce pari", a-t-il déclaré. Le patron du sport sénégalais promet d'accompagner les Lions du foot en les mettant dans de bonnes conditions. "Je peux dire que toutes les instructions ont été données afin que l'on puisse répondre à vos attentes et préoccupations et cela dans les meilleurs délais. Nous travaillons tous les jours pour vous mettre dans d'excellentes conditions", promet-il.

Capitaine des quintuples champions d'Afrique, Alseyni Ndiaye, a estimé pour sa part que les Lions seront assez motivés pour décrocher un sixième titre à domicile. Ce qui, selon lui, aura un impact particulier. "Même si on a remporté à cinq reprises la Coupe d'Afrique, ce ne sera pas facile à domicile. Gagner le trophée chez-soi nous importe plus que tous les autres remportés ailleurs. Ce qui compte c'est de soulever le trophée au Sénégal et nous travaillons là-dessus. Nous sommes en mission et nous demandons au Sénégalais de prier pour nous afin de fêter ensemble, le 29 mai prochain, le trophée" a confié le joueur.