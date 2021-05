Sénégal: Sedhiou - Amélioration du reseau d'assainissement pour juguler les inondations - L'Onas rassure d'une progression de 95%, l'entretien de la mairie attendue !

Le Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a effectué une visite de terrain hier, jeudi 20 mai, dans quelques quartiers de la ville de Sédhiou abritant des travaux de construction des canaux d'évacuation des eaux de pluie.

Dr Ababacar Mbaye rassure d'une progression actuelle de 95% du projet financé à hauteur d'un (1) milliards deux cents (200) millions de francs CFA. Le deuxième adjoint au maire promet l'entretien des ouvrages, mais sollicite dans le même temps un aménagement dans le quartier Moricounda où plusieurs foyers sont victimes des inondations chaque année.

A pas de charge et sous un soleil pré-hivernal qui brûle, la délégation du Directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), chefs de service technique, administratifs et élus locaux ont visité, hier jeudi, les canaux d'évacuation des eaux de pluie en cours de réalisation dans la commune de Sédhiou. Il s'agit du réseau de Santossou, du canal 8 qui assure la jonction entre les quartiers Montagne-Rouge et Julescounda en traversant le cimetière et le canal 10 à Kabeum. Dr Ababacar Mbaye, le Directeur général de l'ONAS rassure d'une réalisation à 95%. «Sur un linéaire de 2100 mètres, plus de 1600 ont été réalisés. C'est un taux de réalisation de 95%. Donc, ce qui reste, ce sont des portions notamment au niveau des cimetières de Julescounda, pour une portion de 150 mètres. Mais nous avons des contraintes à ce niveau car il va falloir, par endroit, contourner des tombeaux et frayer une canalisation correcte. A la grande canalisation qui est le canal 10, il reste aussi à stabiliser une longueur de 150 mètres».

Et de préciser que «ce projet qui est rendu possible grâce à la diligence du Chef de l'Etat Macky Sall est un financement de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Nous avons également trouvé des réalisations faites par Promovilles notamment le long de la voirie communale qu'ils ont réalisée à Sédhiou. Evidemment, il y a des canalisations qui restent à améliorer, surtout les fermer, pour éviter des chutes accidentelles de personnes ou d'animaux en divagation», a indiqué Dr Ababacar Mbaye, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).

ADMINISTRATIFS ET ELUS EN SUIVI DE PROXIMITE

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des Affaires administratives, Modou Guèye, exhorte les entreprises au respect des délais compte tenu, dit-il, de l'imminence de l'hivernage. «Nous sommes très satisfait de cette visite mais surtout du niveau d'exécution des travaux. Nous recommandons à l'entreprise l'accélération des travaux. Ils ont donné un délai de 15 jours et ensemble on va suivre les travaux.

A la mairie aussi nous demandons à ce qu'elle participe à l'entretien de ces ouvrages car, une chose est de construire, une autre chose est de veiller à leur entretien». Tout aussi satisfait du niveau de réalisation, le deuxième adjoint au maire de Sédhiou engage son institution à l'entretien des ouvrages. Mais Mouhamadou Lamine Danso n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'ONAS sur les récurrentes inondations au quartier Moricounda. «C'est une grande satisfaction de notre part de revoir l'ONAS achever les travaux de construction des canaux d'évacuation des eaux de pluie. Mais nous avons une autre préoccupation majeure aussi au quartier Moricounda où, depuis quelques années, les inondations plongent nombre de foyers dans la précarité. Nous sollicitons un aménagement pour ces habitants».

Dans sa réponse, le Directeur général de l'ONAS a indiqué que Sédhiou dispose d'un Plan directeur d'assainissement qui traite de toutes les stratégies de gestion des eaux pluviales mais aussi des eaux usées. Avec l'ensemble des acteurs, c'est de faire en sorte que des investissements et financements conséquents soient trouvés pour entreprendre d'autres chantiers dans la région de Sédhiou, a notamment souligné Dr Ababacar Mbaye. A Sédhiou, une deuxième phase est ardemment attendue pour abréger le calvaire des populations à chaque fois que le ciel ouvre ses vannes.