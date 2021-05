Gabon: COVID/Lambaréné- Le Gouverneur donne le « top »

À Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, la campagne de vaccination contre la Covid-19 a déjà été lancée officiellement au Centre Hospitalier Universitaire Georges Rawiri. C'est ce vendredi 21 mai 2021, en présence de l'ensemble du personnel de santé, que le Gouverneur de province, Barnabé Babé Mbangalivoua, a pris sa dose d'injection du vaccin anti-covid, accompagné de ses collaborateurs. Ce geste d'exemplarité, correspondant au lancement, s'inscrit dans le cadre de la campagne de vaccination à l'intérieur du pays, conformément à un programme déterminé.

Sous la compagnie de sa délégation et du corps médical de la ville de Lambaréné, le Gouverneur de la province, Barnabé Mbangalivoua, a été le premier à recevoir sa première dose de vaccin contre la COVID-19.

Dans son intervention devant le public et les médias, le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué a tenu à féliciter le gouvernement, via le ministère de la Santé et le Comité national de vaccination contre la COVID-19, qui a eu l'ambition de planifier cette campagne de vaccination pour le bien-être des populations. Il a lancé un pressant appel à « tous ceux qui hésitent d'aller se faire vacciner. Je n'ai aucun doute sur ce vaccin, et je demande aux Migovéens et Migovéennes de venir se faire vacciner massivement. Il en va de la santé du public. Il faudrait que la vie reprenne normalement son cours ».

Pour lui, ce geste de patriotisme traduit non seulement son amour pour sauver des vies et se protéger, mais également pour encourager sa population à se faire vacciner volontairement. C'est un exemple rassurant, aux yeux de nombreuses personnalités locales, qui a été salué par le Ministre en charge de la Santé. « Je tiens d'ailleurs à féliciter le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, qui est le Premier responsable de cette province, pour avoir tout mis en œuvre pour que le lancement de cette campagne de vaccination voit le jour ».

Quant au Secrétaire Général de la province, Flavien Kankouolo , celui-ci a exprimé sa satisfaction suite à la venue de ce vaccin contre la COVID-19 qui viendra sans nul doute, mettre fin aux nombreuses difficultés nées de cette pandémie, qui gangrène la société gabonaise. À ses côtés, Henri Priva Ngome, le Chef de Cabinet du Gouverneur, qui se dit fier d'avoir pris sa première dose « se faire vacciner, c'est ralentir la propagation. Si monsieur le Gouverneur l'a fait, en tant que Premier Responsable de la province, après le Chef de l'État actuellement fragilisé, c'est déjà pour rassurer et motiver l'ensemble des populations gabonaises ».

Rappellons que c'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de vaccination contre la COVID-19, lancée par le ministère de la Santé et du comité national de vaccination contre la pandémie à coronavirus, que celle-ci a eu lieu à Lambaréné.