Afrique: Education en afrique - ANCEFA se mobilise pour une école émancipatrice

Soucieux d'une bonne éducation de qualité et gratuite pour tous, le Réseau Africain de Campagne pour l'Education pour Tous (ANCEFA) -membre de la Campagne mondiale pour l'Education-, avec ses partenaires EDUCO, ROCARE, les coalitions nationales en Afrique de l'Ouest à savoir CBO-EPT du Bénin, CNEPT-BF au Burkina Faso et le COSYDEP Sénégal, se sont réunis en session de trois jours pour réfléchir sur une éducation émancipatrice de l'Afrique. La session s'est ouverte hier, jeudi 20 mai, à l'hôtel Ndiambour.

"L a communauté internationale s'est engagée à travers l'agenda de développement durable à réaliserl'ODD4 qui est "d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie" d'ici 2030. «L'ODD4 fait partie des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'agenda 2030 qui sont actuellement le cadre de mobilisation des efforts et des ressources pour leur atteinte», a laissé entendre le président Samuel Dembélé. Quant à Solange Akpo, coordonnatrice régionale d'ANCEFA, elle est revenue sur l'importance de cette session au niveau de l'Afrique ainsi que l'éducation émancipatrice. "L'éducation émancipatrice, c'est cette forme d'éducation qui contribue à libérer les potentiels de l'individu, à le transformer pour qu'il soit utile à lui même et à sa société. Au niveau de l'Afrique, on est toujours dans un genre d'éducation et un héritage de la période coloniale même s'il y a des réformes à divers niveaux mais des réformes qui n'ont pas tout à fait abouties et la qualité de l'éducation que nous avons actuellement, souffre à plusieurs égards.

La qualité des apprentissages est très basse, les questions d'inclusion au reste d'actualité car, l'Afrique est le continent qui a le taux le plus élevé de non scolarisation et d'exclusion. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent en dehors du système scolaire et qui n'ont pas accès à d'autres formes alternatives d'éducation pour pouvoir se réaliser et contribuer à leurs besoins et aussi aux besoins de la société". Elle y ajoute "il faut vraiment mener une réflexion profonde et essayer de transformer l'éducation que nous avons mais de l'intérieur. Il faudrait qu'au niveau individuel que nous soyons conscients de l'éducation que nous avons et que nous nous inscrivions dans une réflexion pour pouvoir améliorer ou transformer cette éducation en une éducation qui est plus centrée sur l'individu qui est centré aussi sur les besoins de la société, qui prend en compte nos valeurs traditionnelles parce que nous en avons et qui sont très bénéfiques et aussi qui permettent à l'individu de s'ouvrir plus sur le monde. L'éducation a une forte valeur idéologique qui n'a pas toujours été prise en compte. Les héritages de l'histoire africaine continuent a pesé sur le genre d'éducation que nous revenons sur les concepts que nous utilisons et qui ne nous permettent pas de nous libérer. À plusieurs égards, nous avons une éducation qui continue de bénéficier de beaucoup d'influences extérieures même si il y a des efforts faits par des états pour que le contenu éducatif soit plus localisé et plus contextualisé".

Par ailleurs, Abdoul Alpha Dia, coordonnateur pour le Sénégal de RECARE a présenté un rapport sur l'état de l'éducation émancipatrice de l'Afrique en prenant exemple sur deux écoles et qu'il a remis symboliquement à la coordonnatrice de l'ANCEFA. "Ce rapport a pour finalité d'une part de rappeler ce qui est une éducation émancipatrice, de voir quel est son actualité par rapport au contexte de pays africains mais quels sont également les enjeux et les défis que l'éducation émancipatrice permettrait de relever en Afrique. On a également essayé de documenter cette éducation émancipatrice à travers deux études de cas issus du Sénégal et du Rwanda", a indiqué le coordonnateur du RECARE, M. Abdoul Alpha Dia.

Sur ce, d'après la citation Oscar Jara "l'éducation émancipatrice vise à penser et à pratiquer l'éducation comme une pratique libératrice des potentiels et des capacités humaines. Elle implique de concevoir l'éducation comme un processus formateur des personnes en tant que sujets transformateurs et non en tant qu'objets. Elle considère l'éducation comme processus intégral et permanent, qui va donc au delà de l'école et du système scolaire. Elle conduit enfin à penser et éduquer selon les processus intégraux, divers, ouverts, critiques, participatifs, ludiques et créateurs, lesquels participent en définitive à former pour démocratiser le relations de pouvoir à tous les niveaux et dimensions de la vie et de la société".

C'est le même avis du directeur exécutif du COSYDEP, Cheikh Mbow selon qui "quand on aborde la question thématique liée à l'éducation émancipatrice en Afrique, cela nous rappelle principalement que notre cher continent dispose de tous les potentiels pour se développer et de manière souveraine. Nous disposons de suffisamment d'eau, du soleil et une ressource humaine importante. Donc, nous n'avons pas besoin d'injections de qui que ce soit pour que notre Afrique puisse s'envoler. Ça pour le faire, l'entrée principale devrait être l'éducation. Comment bâtir justement des africains qui soient capables de porter le développement de ce continent. Mais aussi, il y a cette dimension humaniste dans l'éducation émancipatrice qu'il faudra mettre en avant. Nous n'avons pas besoin d'avoir des rebots, des gens qui savent lire et écrire calculer mais nous avons besoin des gens surtout qui ont une éducation humaniste et c'est ça qui permet de nous faire avancer ".

Pour rappel cet atelier va se tenir jusqu'au 22 mai, va se dérouler en six étapes : faire un état des lieux de l'éducation émancipatrice, établir les forces, faiblesses, opportunités et défis à la mise en place d'une éducation émancipatrice en Afrique, élaborer un plan de plaidoyer, identifier les activités à mener et établir la stratégie de suivi et évaluation.