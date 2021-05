Congo-Brazzaville: Enseignement général - Jean-Luc Mouthou place son action sous le signe de la continuité

Jusque-là directeur général de l'enseignement secondaire, Jean- Luc Mouthou a succédé à Anatole Collinet Makosso à la tête du ministère en charge de l'éducation de base, secondaire et de l'alphabétisation.

Nommé ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Aphabétisation, cet enseignant-chercheur à l'Université Marien-Ngouabi place son action sous le signe de la continuité.. « Directeur général hier et ministre aujourd'hui, ce n'est pas du pantouflage, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre de la continuité et de la confiance avérée que le Premier ministre nous a faite puisque nous avons été son collaborateur depuis plus de 10 ans ... », a répondu Jean-Luc Mouthou à une question des journalistes.

Il a également traduit sa profonde gratitude à l'endroit du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a accepté que son nom soit inscrit sur la liste du premier gouvernement formé par Anatole Collinet Makosso. Maître-assistant à l'Université Marien-Ngouabi, il entend mettre son expérience au service de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, et de l'alphabétisation.

« Il faut dire que j'hérite d'un ministère suffisamment sensible parce que vous savez que l'école est quand même au cœur des préoccupations de nos familles et que nous sommes aussi à l'orée des examens d'Etat. Je sens que la responsabilité est lourde en ce qui me concerne, le devoir d'organiser d'ici-là les examens d'Etat et dans la foulée imaginer aussi la préparation de la prochaine rentrée des classes », a reconnu Jean-Luc Mouthou.

Pour relever tous ces défis, il compte sur toute l'équipe en place et les cadres du ministère à différents niveaux de responsabilités qui ont l'habitude de relever les grands challenges. « Je suis sûr qu'avec cette équipe d'hommes et de femmes nous serons en mesure de continuer à animer ce ministère avec beaucoup de brio », espère-t-il.

Né le 31 octobre 1964 à Dolisie (dans le Niari), Jean-Luc Mouthou est détenteur d'un doctorat unique de géographie, obtenu à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux III, Talence en 1996.