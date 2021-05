Ile Maurice: Opposition - La commission économique dénonce la gestion des institutions publiques

Les membres de la commission économique de l'opposition dénoncent la situation critique, voire chaotique, dans laquelle se trouvent la majorité des institutions clés du pays. Ils notent qu'elles sont pires qu'en 2014 avec la nomination d'agents politiques sur certains conseils d'administration, qui sont d'ailleurs instrumentalisés à des fins politiques.

Intervenant à l'issue de la quatrième rencontre de cette commission tenue mercredi 19 mai, le porte-parole, Nando Bodha, souligne que tous ces agissements au sein d'institutions comme la Financial Intelligence Unit, la State Trading Corporation, la Competition Commission et l'Integrity Reporting Services Agency se font au détriment de l'intérêt national, de la compétence, de la bonne gouvernance, de la responsabilité et de l'intégrité.

Même constat dressé sur la gestion d'autres instances majeures du pays, à l'instar de la Banque de Maurice, la Financial Services Commission, l'Independent Commission against Corruption, l'Economic Development Board, Landscope Mauritius, la Mauritius Ports Authority et la Cargo Handling Corporation, qui a fait l'objet d'une analyse profonde.

Les membres de cette commission, nommément Paul Bérenger, Xavier-Luc Duval, Nando Bodha, Roshi Bhadain, Reza Uteem, Sudesh Lallchand, Robert Pallamy et Veer Deewoo, estiment que la reconstruction de l'économie devra impérativement passer par une réforme drastique et profonde du système de gouvernance de ces institutions.

«Elle doit se faire tant au niveau légal et juridique que dans le choix de responsables à la tête de ces entités. Cette réforme doit être la priorité des priorités de tout nouveau gouvernement», soutient Nando Bodha.