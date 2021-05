Congo-Brazzaville: Un photographe, une image - Les porteurs de Mirna Kintombo

Une image, mais aussi des mots, pour décrire et mettre en lumière le travail de titan qu'effectuent les porteurs. Ces hommes dont la sueur et la force physique déterminent une survie au quotidien.

« ké ba ! nzéla ! yilama ! », ils courent chaque jour à destination de leur pain de ce jour, en transportant des marchandises au prix de la sueur de leurs fronts « quelles que soient les insultes, les critiques, même les agressions, notre seul but c'est d'arrivée à destination : récuperer de l'argent, dire merci et à la prochaine occasion », temoignent les porteurs sous l'objectif de Mirna Kitombo.

« Nos ambitions sont en etat d'un drapeau hissé à mi-hauteur de sa hampe en signe de commisération et notre avenir au garde à vue, au milieu du marché on n'oublie nos familles, amis et connaissances même les inconnus », poursuivent-ils.

Parcourir des distances, se frayer un passage le plus souvent obstrué par les commerçants et les routes étroites bondées de personnes, ces travailleurs, s'armant de courage, bravent la difficulté pour arrondir les fins de mois, mais aussi de jour. « Avec une masse de fer sur le dos, les pieds, c'est dur d'aimer la vie, le destin nous a giflés mais on ne veut pas tendre l'autre joue, alors nous avons décidé de mettre notre courage en jeu pour remplir les poches, trouver quelque chose à faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs, dans l'espoir de faire fuir nos regrets et relever les yeux », soulignent-ils dans la description que la photographe pose sous chaque photo.

A travers sa série photographique « Les porteurs » Mirna Kintombo pose un regard admiratif face à ces hommes résilients. Le photographe transporte le public dans un monde où le découragement cotoie sans cesse l'espoir d'un lendemain meilleur.