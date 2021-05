Afrique: Finance - Classement 2021 des 15 pays les plus riches au monde

Deux fois par an, le Fonds monétaire international (FMI) diffuse des données sur la puissance économique des pays dans le monde, dont le produit intérieur brut (Pib). Il permet de déterminer l'activité économique d'un pays. Sa variation est son taux de croissance.

15. Indonésie : 1.170 milliards de dollars. Fort de 270 millions d'habitants, l'Indonésie est entrée dans le Top 15 en 2020. C'est une économie de marché dans laquelle l'Etat intervient largement, et contrôle plusieurs produits de base (pétrole, riz, électricité). Ses points forts : sa surface agricole et son tourisme.

14. Brésil : 1.430 milliards de dollars. L'économie du Brésil est en berne. En cause la crise économique des années 2010, un chômage en hausse, de nombreuses protestations, une corruption permanente, et une nomination de Jaïr Bolsonaro comme président qui exacerbe encore un peu plus les tensions.

13. Espagne: 1.450 milliards de dollars. L'Espagne est la 5ème économie de l'UE. Elle se remet doucement de la crise de 2008 grimpant son taux de chômage (+26,3%), et le plongeant en récession. Aujourd'hui son économie va mieux, son taux de chômage est moins (15,9%). De nombreux diplômés ont quitté le pays durant la crise et sa population est vieillissante.

12. Australie: 1.480 milliards de dollars. L'île-continent offre un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète. Sa richesse est produite par ses services et ses ressources naturelles (agriculture et minerais). Un accord de libre-échange est en discussion au sein de l'UE.

11. Russie: 1.580 milliards de dollars. L'État continue de jouer un grand rôle dans l'économie russe par l'entremise de quelques oligarques. Deux facteurs freinent sa croissance: la corruption et le vieillissement de sa population.

10. Corée du Sud: 1.670 milliards dollars. Le pays a connu une croissance économique exceptionnelle alors que son PIB était proche d'un pays africain dans les années 60. Son économie s'organise autour de trois grandes industries : l'électronique, la construction automobile et la sidérurgie.

9. Canada: 1.760 milliards de dollars. L'économie canadienne est imbriquée dans l'économie américaine. Le pays jouit d'importantes ressources naturelles (bois, pétrole et minerai), d'une population active très formée et de banques puissantes.

8. Italie: 2.110 milliards de dollars. Malgré une dette importante, l'Italie fait partie des grandes économies. Son taux de chômage reste élevé, la corruption aussi. Depuis la crise, le pays s'est lancé dans des réformes pour réduire son déficit, et subit un rejet de sa politique qui se caractérise par la montée au pouvoir des extrêmes.

7. Inde : 2.830 milliards de dollars. La population de l'Inde est énorme, ce qui lui confère un PIB important. Après une forte croissance (8% entre 2002 -2012), la crise économique a fait du dégât : 630 millions d'Indiens touchés par la pauvreté, un tiers d'enfants souffrent de malnutrition. C'est le secteur des services qui tire la croissance. Le grand défi : le développement du secteur agricole.

6. Royaume-Uni: 2.860 milliards de dollars. L'économie du Royaume-Uni se caractérise par ses banques solides et sa place financière (la City). Le pays a quitté l'UE. Aujourd'hui, son économie est en proie aux doutes, mais sans s'effondrer.

5. France: 2.920 milliards de dollars. L'économie française est axée autour du secteur des services. Le pays a subi les dégâts de la crise, sans s'effondrer, il connaît une croissance faible, mais stable, il se caractérise également par une population riche, on y recense au moins 579.000 millionnaires.

4. Allemagne: 4.320 milliards de dollars. L'économie allemande est la plus puissante d'Europe. C'est le 3e plus grand exportateur après les États-Unis et la Chine. Ses forces : une industrie automobile, une population active qualifiée et des syndicats impliqués dans leur industrie sur le modèle de cogestion.

3. Japon : 5.100 milliards de dollars. Le Japon a la dette publique la plus importante au monde. Mais elle est détenue majoritairement par les Japonais. Avec ses 126 millions d'habitants, le Japon est le 4e pays qui exporte le plus au monde. Le taux de chômage y est le plus bas parmi les pays du G20.

2. Chine: 14.490 milliards de dollars. Avec une population active de 800 millions de personnes, la Chine est une véritable machine de guerre économique. L'agriculture ne représente plus que 10% du PIB, l'industrie y a pris sa place. La Chine se permet de racheter la dette de ses concurrents, installant petit à petit sa future domination. Sa particularité : s'être intégrée dans le système économique mondial tout en préservant un État fort, qui garde la mainmise sur son économie.

1. États-Unis: 21.920 milliards de dollars. Les États-Unis conservent leur première place, mais la Chine les talonne. Mais les USA restent tout puissants, grâce au dollar - monnaie de référence au niveau mondial, mais aussi grâce à ses matières premières et son monopole sur les TICs avec son big five GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, complétés par les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber). Mais la pauvreté touche 50 millions d'Américains. La crise de la Covid-19 n'a pour le moment pas bouleversé ce classement.