Congo-Brazzaville: Musique - « Wâ », le nouvel album d'Armel Malonga

Musicien et arrangeur congolais résident en France, Armel Malongo ne se présente plus, vu qu'il a longtemps sillonné les arcanes de la musique au Congo. On l'a vu aux côtés de Casimir Zoba Zao, Mamie Claudia, Rapha Bounzeki, et plein d'autres artistes de renom. « Wâ », qui signifie en langue lari « écouter », son dernier album, tombe à pic, puisqu'il invite la jeunesse congolaise à revenir à leurs sources et à leur identité musicale.

Allant du constat que les hommes et précisément les artistes avaient du mal à s'écouter tandis que dans le milieu musical, on prônait de plus en plus « le construire ensemble », Armel via « Wâ » lance un appel aux artistes à écouter, prêter l'oreille, analyser, comprendre et agir pour construire. Notion phare de cet album puisque le compositeur pose un regard sur le rapport aux autres et sur la société en général. « Si on veut construire ensemble, il faut qu'on s'écoute, qu'on se respecte », a fait savoir l'artiste. De ce fait, Wâ « est une façon de conjuguer les sens des uns et des autres autour d'un mot. Il dégage alors l'image la plus profonde et la plus nette qui explique toute ma pensée et toute ma motivation à l'endroit de l'homme et de l'artiste », a souligné Armel.

Composé de 12 morceaux complémentaires, Wâ est un album autobiographique, car chaque titre est lié aux autres dans des registres différents, en plus de ces arrangements et reflètent la philosophie de l'artiste qui rêve d'un monde où les hommes comme des instruments de musique pensent en harmonie pour équilibrer la société. Ainsi « Bole Bantu » qui ouvre l'album n'est pas une composition anodine vu qu'elle reprend l'idée motrice de cet opus. « On a toujours besoin de l'autre dans tout ce qu'on fait dans la vie. Comme par exemple pour danser une belle rumba », a fait noter l'artiste avec une pointe d'ironie.

Un morceau où l'artiste a senti musicalement l'urgence d'aller à la source, à la racine de la rumba congolaise pour rendre hommage à un grand griot congolais Malonga Léon qui l'a inspiré avec sa rumba Afro Soul jazz, dans la même lancée, il revisite la chanson de Zao à travers « requiem de l'amour », emprunte aussi les rythmes des Bantous de la capitale. Une manière pour l'artiste de mettre non seulement en honneur les artistes congolais, mais aussi de pérenniser ces héritages musicaux.

Un opus qui, selon l'artiste, permet également d'interpeller les consciences. « On ne peut pas construire une société meilleure si on fait que danser toute la journée en écoutant que du "chérie je t'aime ... En effet, même si le public est d'abord pris par l'aspect dansant de mes titres, mais je sais que le message qu'il porte fera changer les mentalités et permettra de rééquilibrer notre société », a informé l'artiste qui souhaite que Wâ en plus d'être un projet de musique devient un instrument éducatif, un legs aux plus jeunes, porteurs de flammes musicales et décideurs de demain.

Wâ est de ce fait un album universel, car il regorge une multitude de rythmes, de savoir-faire où Mel a pris le temps d'interroger le patrimoine musical congolais (rythme, mélodies, messages) et d'y associer d'autres rythmes venus d'ailleurs. « Ma musique embrasse les différences, et quand on embrasse les différences on embrasse la tolérance. C'est un métissage entre Afro, Soul, Pop, Jazz, etc... Afro, parce que je parle des bases rythmiques traditionnelles comme le Fumu dia mbombo, Mapasa, Ntunta, bref, mes racines, mes origines, ce que je suis à la base. Soul, parce qu'il y a le côté rythme and blues, funk, rock et Jazz », a indiqué l'artiste pour qui le jazz constitue la base de toutes les musiques.

« Quand tu as compris le jazz, tu peux jouer toutes les musiques du monde. C'est ce qui me donne la facilité de pimenter ma musique comme je veux en y insérant des notes contemporaines parce que c'est une musique qui se joue au présent, avec beaucoup de liberté », a déclaré Mel. En somme, Wâ porte avant tout des bases traditionnelles, et s'ouvre à des possibles propositions contemporaines via les airs de Rumba, Afro-soul, Jazz tout en portant un message fort du construire ensemble.