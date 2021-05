Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Prestation de serment de 25 inspecteurs du travail

Vingt-cinq inspecteurs et admnistrateurs du travail, parmi lesquels cinq femmes, viennent de prêter leur serment, le 19 mai, dans la ville économique, devant la Cour d'appel lors d'une audience publique.

La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de Joseph Akondzo Nguiambo, André Okombi et Apollinaire Mampassi respectivement directeur général du travail, vice-président de la Cour d'appel de Pointe-Noire et directeur départemental du travail à Pointe-Noire et au Kouilou.

S'exprimant à l'occasion, Ernest Mouanda, avocat général, a rappelé aux inspecteurs du travail les principaux pouvoirs et missions qui leur sont assignés. Ceux-ci sont définis, entre autres, par les dispositions des articles 154-1 à 154-3 et 155 du code du travail. Selon les dispositions de ces articles, les administrateurs et inspecteurs du travail peuvent constater par procès verbal les infractions à la législation et la réglementation du travail. Les dispositions 155 du même code octroient à ces derniers les pouvoirs très importants, notamment de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées.

En effet ces derniers, poursuit l'orateur, peuvent interroger l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements ou toute autre personne dont les témoignages peuvent sembler nécessaires, requérir la production de tout registre ou document, relever et emporter aux fins d'analyse en présence du chef d'entreprise, du chef d'établissement ou son suppléant et contre reçu des échantillons des matières ou substances utilisés ou manipulés. De convoquer par écrit à l'inspection du travail tout employeur et tout employé. Cependant, ils sont tenus à l'obligation de discrétion et au secret professionnel.

Dans les mines et carrières, les administrateurs et inspecteurs du travail ont le devoir de veiller à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs.

Pour sa part, le directeur général du travail, Joseph Akondzo Nguiambo, a signifié qu'il a reçu des instructions du ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat, du Travail et de la Sécurité sociale qui exige que les administrateurs et inspecteurs de travail recouvrent les instruments de leur souveraineté.

« Le serment que ces derniers viennent de prêter participe effectivement aux fondamentaux de leur identité. La symbolique qui se dégage derrière ce serment est l'engagement à servir efficacement, à ne pas trahir le même serment en vue de conserver le secret professionnel selon les règles de l'art ; tout en mettant l'éthique et la déontologie professionnelle en avant », a-t-il déclaré.