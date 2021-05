Congo-Brazzaville: Afrobytes 2021 - La cinquième édition aura lieu ce 25 mai

Cette année l'événement international de la Tech Africaine, Afrobytes, coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique le 25 mai autour du thème « Innover pour améliorer la résilience africaine ». L'initiative permettra de réfléchir en cette période de crise sanitaire aux questions primordiales sur l'avenir de l'Afrique.

En raison de la pandémie à coronavirus (Covid-19), la cinquième édition d'Afrobeats se tiendra en format virtuel. L'objectif de cette rencontre est de permettre aux startups d'élargir leurs connaissances, d'apprendre du succès des autres, d'obtenir de nouveaux partenariats et enfin faire connaître leurs entreprises.

Avec des panels de discussions interactifs, des sessions de networking et la présence de startups sur le Show TV WAN 2021, Afrobytes compte contribuer à l'accélération de l'innovation africaine et ce, bien au-delà des frontières du continent. Selon Ammin Youssouf, cofondateur d'Afrobytes, le format virtuel retenu sera idéal pour rassembler et connecter des publics autrefois contraints par des questions logistiques.

La directrice générale et cofondatrice dudit évènement, Haweya Mohamed, estime que l'extension du format aux chaînes de télévision offrira la possibilité de diffuser l'innovation dans toute l'Afrique. « Afrobytes rassemble, unit et fédère le meilleur de l'innovation technologique et économique de l'Afrique et du reste du monde. D'autre part, la thématique retenue cette année est à la fois adaptée au contexte mais aussi primordiale lorsqu'il s'agit de réfléchir aux questions à fort impact sur le futur du continent africain. », a-t-elle signifié

Afrobytes réunira des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des PDG, des universitaires, des acteurs de l'innovation, des investisseurs, des passionnés de technologie et des médias en vue d'explorer les opportunités commerciales entre l'écosystème technologique africain et les acteurs du monde technologique mondial.

Notons que depuis 2016, Afrobytes organise des conférences et des marketplaces à l'international permettant de connecter les acteurs innovants africains aux autres écosystèmes.