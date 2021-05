Algérie: Législatives du 12 juin - Une opportunité pour édifier des institutions légitimes

Mila — Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a affirmé vendredi à Chelghoum Laid (Mila) que les législatives du 12 juin prochain constituent "une opportunité pour édifier des institutions légitimes de l'Etat".

Animant un meeting populaire dans la bibliothèque communale de Chelghoum Laid, au 2ème jour de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin, M. Belaid a indiqué que sa formation politique entend, au travers de cette campagne, "faire passer un message visant l'édification d'institutions légitimes, dont l'Assemblée populaire nationale", qu'il a qualifié "d'institution importante de législation, à travers laquelle sera issu un gouvernement légitime et la nouvelle Algérie".

Le président du Front El Moustakbel a également fait part de son espoir que la nouvelle APN puisse "rassembler les meilleurs enfants de l'Algérie", appelant à "unir les énergies pour opérer un démarrage sain du processus d'édification du pays".

Ce responsable politique a également considéré que l'action politique est "nécessaire pour édifier les institutions de l'Etat et relancer l'économie de l'Algérie afin de résoudre les problèmes et garantir la stabilité et la sécurité du pays".

Il a également souligné "l'importance du dialogue et la mise en place d'un programme global portant sur les objectifs et les moyens adéquats pour les concrétiser", mettant l'accent sur "la nécessité d'unir et d'impliquer toutes les parties en plaçant la confiance dans les institutions de l'Etat pour construire l'Algérie" ce qui, selon lui, "exige du temps pour se concrétiser".

Au terme de son allocution, M. Belaid a réitéré son appel à une participation massive aux prochaines législatives et à faire confiance aux candidats de son parti.