Algérie: AREGNET - Le rôle des régulateurs des télécommunications arabes dans la lutte contre la Covid-19 souligné

Alger — La 18ème réunion annuelle de du Réseau arabe des régulateurs de télécommunications et techniques de l'information (AREGNET) organisée en visio-conférence, le 19 et 20 mai par l'Algérie, a été clôturée jeudi, concluant de mener une étude et un recensement des initiatives des régulateurs arabes afin de lutter contre la Covid-19, indique un communiqué de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

"Il a été traité lors de cet événement le rôle des régulateurs dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et les leçons retenues, où il a été conclu de mener une étude et un recensement des initiatives des régulateurs arabes afin de lutter contre cette crise sanitaire", précise la même source.

Cette réunion à laquelle ont pris part des présidents et représentants des autorités de régulation de seize (16) pays arabes membres du réseau, a été "l'occasion pour la passation de la présidence alternante du réseau entre la Tunisie et l'Algérie qui assure le secrétariat permanent du réseau à travers l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques", ajoute le même communiqué.

Il est question également de "la régulation par la data, l'utilisation de l'intelligence artificielle "Al" dans le domaine des télécommunications, le renforcement du soutien aux petites et moyennes entreprises dans le secteur des télécommunications et technologies de l'information, les directives relatives à la technologie de la 5G, l'évaluation et le développement des actions du secrétariat permanent du réseau, le projet de création des plateformes de télécommunications complémentaires", souligne le communiqué de l'ARPCE.