Algérie: Législatives du 12 juin - Une étape importante pour la consécration de la volonté du peuple

Batna — Le président du Mouvement El Bina El-Watani, Abdelkader Bengrina, a affirmé jeudi soir à Ain Touta (wilaya de Batna), que les législatives du 12 juin prochain constitueront "une étape importante pour la consécration de la volonté du peuple".

"Nous nous attendons à une participation massive du peuple aux prochaines élections pour donner une leçon à ceux qui ont tenté, à travers un Hirak hybride, de spolier son authenticité, renier ses valeurs et semer le doute sur sa cohésion avec l'Armée nationale populaire et les institutions de l'Etat indépendant et souverain", a relevé ce responsable politique lors d'un meeting animé non loin du centre culturel d'Ain Touta, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin.

Et de poursuivre : "Nous franchissons aujourd'hui un pas supplémentaire vers le recouvrement de la souveraineté du peuple et la consécration de ses ambitions et revendications exprimées à travers le Hirak authentique du 22 février 2019, pour édifier un Etat démocratique et social dans le respect des principes de l'Islam, de l'unité du peuple, de la Nation, de l'Etat de droit, des institutions et des libertés à la faveur desquels les composantes de l'identité sont préservées et la référence révolutionnaire est respectée".

Le président du Mouvement El Bina El-Watani a également souligné que la participation de sa formation politique aux législatives confirme "la position constante et forte du parti face à la crise politique qui a failli emporter le pays".

Devant les militants et les sympathisants de son parti, M Bengrina a par ailleurs déclaré : "Le Mouvement El Bina El-Watani est prêt à participer aux prochaines législatives et notre pari est de servir le peuple et protéger le pays tout en étant pleinement convaincus que nos candidats gagneront la confiance du peuple pour avancer ensemble vers le changement".

Ce responsable politique a estimé, en outre "inconcevable de s'engager dans une échéance électorale décisive pour l'avenir de la Nation d'oublier le legs des martyrs de la Révolution de libération nationale, à savoir la cause palestinienne", saluant et soutenant, à cet effet, le "soutien constant et fort de l'Algérie envers cette cause".

Ce soutien, dit-il, est "affirmé avec force par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et réitéré par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dans les tribunes internationales".

Le représentant de cette liste, Omar Bensaadallah, a abordé les grandes lignes de leur programme électoral lequel, a-t-il soutenu, est l'incarnation de la réalité de la société, basé sur la valorisation des compétences et des richesses dont regorge la région au service de son développement.