Cote d'Ivoire: TIC - L'application e-Vallesse disponible

La maison d'édition Vallesse a officiellement lancé le 19 mai, à Cocody, son application numérique (e-Vallesse). Il s'agit d'une plateforme destinée à faciliter l'accès des élèves aux outils didactiques. Disponible via le lien https : //evallesse.com/, l'application se veut une passerelle qui favorise le contact permanent des élèves en classe d'examen avec les cours.

Pour bien faire les choses, Fidèle Aké Diomandé, la directrice générale de Vallesse éditions, a annoncé la gratuité de ce service durant toute la période de préparation des examens à grand tirage 2021.

Elle s'est réjouie de proposer aux élèves et au monde de l'éducation en général un outil qui favorise la formation continue des élèves, tout en facilitant leur apprentissage. L'application e-Vallesse contient des cours détaillés et simplifiés, avec des quiz qui permettront aux élèves d'évaluer leurs connaissances et de progresser dans différentes disciplines. Les mathématiques, les sciences de la vie et la physique-chimie constituent les matières disponibles lors du lancement de la plateforme. Il s'agit d'un projet en développement depuis 2018 dans les laboratoires de cette maison d'édition créée depuis 2005.

Et qui dispose à ce jour d'un fonds éditorial de dix collections avec plus de 150 titres. Dont 50 ouvrages sont agréés ou recommandés pour l'enseignement en Côte d'Ivoire. Le contenu disponible sur la plateforme est évolutif et sera actualisé via des mises à jour permanentes, comme l'a indiqué Fidèle Aké Diomandé. Au stade actuel, la plateforme propose un total de 70 sujets d'examen et 600 quiz.